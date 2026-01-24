ETV Bharat / bharat

इनोवा से अस्पताल जा रहे थे 9 लोग, गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, सात लोगों की मौत

नियति के क्रूर खेल को कोई नहीं समझ सकता. गुजरात के बनासकांठा में एक ऐसा ही हृदयविदारक हादसा हुआ.

Gujarat Road Accident
दुर्घटनाग्रस्त वाहन. (ETV BHarat)
बनासकांठा (गुजरात): बनासकांठा जिले में अमीरगढ़ के पास आबू हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां एक अनियंत्रित ट्रक और इनोवा कार की जोरदार भिड़ंत में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. इस भीषण दुर्घटना के बाद आबू-पालनपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब पांच किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम लग गया. पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर धीरे-धीरे यातायात सुचारू कराया.

कैसे हुआ हादसा

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब राजस्थान से एक इनोवा कार नौ लोगों को लेकर पालनपुर अस्पताल जा रही थी. इसी दौरान इकबालगढ़ के पास हाईवे पर गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई.

Gujarat Road Accident
दुर्घटनाग्रस्त वाहन. (ETV BHarat)

चीख पुकार मच गयी

हादसे के वक्त इनोवा में कुल नौ लोग सवार थे. टक्कर के तुरंत बाद 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही अमीरगढ़ पीआई (PI) बी.डी. गोहिल पुलिस काफिले के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने तीन घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जिससे कुल मृतकों की संख्या 7 हो गई है. अन्य दो घायलों का उपचार जारी है.

ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. अमीरगढ़ पुलिस ने लापरवाही से ट्रक चलाने और हादसे का कारण बनने के आरोप में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस बारे में अमीरगढ़ थाने के PI बी.डी. गोहिल ने ETV भारत को फोन पर बातचीत में बताया कि हादसा बहुत गंभीर था जिसमें इनोवा गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

