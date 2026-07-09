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बिना नाविक के समंदर के रास्ते हो रही ड्रग्स की स्मगलिंग! पोरबंदर में पुलिस ने पकड़ी 30 लाख की चरस

पोरबंदर (गुजरात): पोरबंदर की न्यू पोर्ट पुलिस ने गोसाबारा तट से लावारिस हालत में 12.270 किलोग्राम चरस बरामद की है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30.67 लाख रुपये आंकी गई है. यह पोरबंदर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है. गोसाबारा, मियानी और चांच जैसे इलाकों का इस्तेमाल कुछ समय से ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है.

रूटीन गश्त के दौरान मिली लावारिस खेप

गोसाबारा गांव के पास का समुद्र तट लंबे समय से ड्रग्स लैंडिंग पॉइंट के रूप में सुरक्षा एजेंसियों की नजर में रहा है. सुबह रूटीन गश्त के दौरान पुलिस को किनारे पर एक संदिग्ध लावारिस चीज दिखाई दी, जो लहरों के साथ बहकर आई प्रतीत हो रही थी. संदेह होने पर जब उसकी जांच की गई, तो उसके भीतर प्लास्टिक कवर में अच्छी तरह बंधे हुए 10 पैकेट मिले. इन पैकेटों पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था.

FSL और डॉग स्क्वाड की मदद से पुष्टि

मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया. विस्तृत जांच में पैकेटों के अंदर चरस होने की पुष्टि हुई, जिसका कुल वजन 12 किलो 270 ग्राम निकला. न्यू पोर्ट पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. चूंकि यह खेप लावारिस हालत में मिली है, इसलिए पुलिस अब इसके पीछे के नेटवर्क को खंगाल रही है.

तस्करी का नया 'जीपीएस' पैटर्न आया सामने

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, समुद्र के रास्ते ड्रग्स तस्करी का एक नया और शातिर तरीका सामने आया है. अब तस्करों की नावें सीधे किनारे पर नहीं आतीं. वे तट से करीब 5-6 किलोमीटर दूर समुद्र में ही ड्रग्स की खेप को तैरता हुआ छोड़ देते हैं.