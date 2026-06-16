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गुजरात पुलिस का 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' 84 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

गांधीनगर: गुजरात में बाल श्रम की कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने और मासूम बच्चों को उनका हक का बचपन वापस दिलाने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्यव्यापी 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' शुरू किया है. इस अभियान के तहत महज 14 दिनों में ही 84 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है.

14 दिनों में 84 बाल मजदूर कराए गए मुक्त

उद्योगों और कारखानों में बाल श्रमिकों को रखकर उनका शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने राज्यव्यापी 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' चलाया है. इस अभियान के पहले 14 दिनों में ही पूरे राज्य से 84 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है और उन्हें मजदूरी पर रखकर अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.

कुल 26 आरोपियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए गए हैं. यह अभियान गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व और गुजरात के डीजीपी (DGP) जीएस मलिक के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, 'हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करना चाहिए.'

इस अभियान के तहत, पुलिस द्वारा पूरे राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाल श्रमिकों को रखने वाली इकाइयों पर छापेमारी की जा रही है और जहां भी बाल श्रमिक मिलते हैं, उन्हें वहाँ से मुक्त कराकर आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

बच्चों को शोषण से कराया मुक्त

कुछ दिन पहले, सूरत शहर के कामरेज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 'जय अंबे टेक्सटाइल्स' नामक कारखाने पर छापेमारी की गई थी. पुलिस ने यहां से दो बच्चों को मुक्त कराया. प्राथमिक जांच में सामने आया कि कारखाने का मालिक इन बच्चों को रोजाना केवल 200 रुपये मजदूरी देता था. इतना ही नहीं, यदि बच्चे काम करने से मना करते, तो वह उनके साथ जबरदस्ती करता था.

इन बच्चों से सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक काम कराया जाता था और केवल एक घंटे का भोजन अवकाश (लंच ब्रेक) दिया जाता था. बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा था. पुलिस ने इन मासूम बच्चों को रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास किया और उनके दोबारा स्कूल जाने की व्यवस्था की. मासूम बच्चों को मजदूरी पर रखने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.