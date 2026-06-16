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गुजरात पुलिस का 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' 84 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

गुजरात पुलिस का ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम के अंतर्गत 14 दिनों में 84 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. वहीं, 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

Gujarat Police's 'Operation Childhood Freedom': 84 Child Labourers Rescued
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 6:31 PM IST

4 Min Read
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गांधीनगर: गुजरात में बाल श्रम की कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने और मासूम बच्चों को उनका हक का बचपन वापस दिलाने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्यव्यापी 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' शुरू किया है. इस अभियान के तहत महज 14 दिनों में ही 84 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है.

14 दिनों में 84 बाल मजदूर कराए गए मुक्त
उद्योगों और कारखानों में बाल श्रमिकों को रखकर उनका शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने राज्यव्यापी 'ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम' चलाया है. इस अभियान के पहले 14 दिनों में ही पूरे राज्य से 84 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है और उन्हें मजदूरी पर रखकर अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.

कुल 26 आरोपियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए गए हैं. यह अभियान गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व और गुजरात के डीजीपी (DGP) जीएस मलिक के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, 'हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करना चाहिए.'

इस अभियान के तहत, पुलिस द्वारा पूरे राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाल श्रमिकों को रखने वाली इकाइयों पर छापेमारी की जा रही है और जहां भी बाल श्रमिक मिलते हैं, उन्हें वहाँ से मुक्त कराकर आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

बच्चों को शोषण से कराया मुक्त
कुछ दिन पहले, सूरत शहर के कामरेज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 'जय अंबे टेक्सटाइल्स' नामक कारखाने पर छापेमारी की गई थी. पुलिस ने यहां से दो बच्चों को मुक्त कराया. प्राथमिक जांच में सामने आया कि कारखाने का मालिक इन बच्चों को रोजाना केवल 200 रुपये मजदूरी देता था. इतना ही नहीं, यदि बच्चे काम करने से मना करते, तो वह उनके साथ जबरदस्ती करता था.

इन बच्चों से सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक काम कराया जाता था और केवल एक घंटे का भोजन अवकाश (लंच ब्रेक) दिया जाता था. बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा था. पुलिस ने इन मासूम बच्चों को रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास किया और उनके दोबारा स्कूल जाने की व्यवस्था की. मासूम बच्चों को मजदूरी पर रखने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

“हमारा यह अभियान केवल छापेमारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास किया जा रहा है और उन्हें एक नई जिंदगी मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है.”

जी.एस. मलिक, डीजीपी

जी.एस. मलिक ने आगे बताया कि, "ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम के तहत अब तक 84 बाल श्रमिकों को मुक्त (रेस्क्यू) किया जा चुका है. 16 मामले दर्ज कर 26 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही 67 बच्चों का पुनर्वास किया गया है। राज्यभर में 160 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं."

बाल श्रमिक रखने वाली औद्योगिक इकाइयों पर पैनी नजर
क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (महिला सेल) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) अजय चौधरी ने बताया कि बाल श्रम के मामले टेक्सटाइल यूनिटों, होटलों, राइस मिलों और छोटे उद्योगों में देखने को मिल रहे हैं. मजदूरी से मुक्त कराए गए कई बच्चों को बिहार और राजस्थान से लाया गया है। पुलिस ऐसे मामलों में संभावित चाइल्ड ट्रैफिकिंग (बाल तस्करी) के एंगल से भी जांच कर रही है.

केवल बाल मजदूर रखने वाले ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान के तहत बाल श्रमिकों को रखने वाली इकाइयों या लोगों के साथ-साथ, बाल श्रम के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों (कॉन्टैक्टर्स) और सप्लाई चेन नेटवर्क को ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

बाल श्रम के मूल कारणों पर फोकस
प्राथमिक विश्लेषण के अनुसार, बाल श्रम के पीछे गरीबी और पलायन (माइग्रेशन) जैसे कारण जिम्मेदार हैं. साथ ही बाल श्रमिक सस्ते भी पड़ते हैं. बाल श्रम को रोकने के लिए पुलिस श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय (कोऑर्डिनेशन) स्थापित कर इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए काम करेगी.

व्यापक स्तर पर रेस्क्यू अभियान
इस अभियान के तहत गुजरात पुलिस 50,000 से अधिक स्थानों की जांच करेगी और 5,000 से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है. बाल श्रमिकों को रखने वाले व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों को बाल श्रम कानून और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

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