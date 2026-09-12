गुजरात सचिवालय और BRICS सम्मेलन को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला, पुलिस ने देवघर से युवक को हिरासत में लिया
गुजरात सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में गुजरात पुलिस ने देवघर के एक युवक को हिरासत में लिया. रिपोर्ट-हितेष चौधरी.
Published : September 12, 2026 at 4:58 PM IST
देवघर: गुजरात पुलिस की टीम ने देवघर में नगर थाना क्षेत्र से एक युवक को हिरासत में लिया है. मामला गुजरात के गांधीनगर स्थित सचिवालय और BRICS सम्मेलन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ई-मेल से जुड़ा है. हाई प्रोफाइल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले के कारण पुलिस फिलहाल इस पूरे प्रकरण में ज्यादा जानकारी साझा करने से बच रही है.
शनिवार को गुजरात पुलिस की एक टीम देवघर पहुंची. टीम ने नगर थाना क्षेत्र से एक युवक को हिरासत में लिया. देवघर के एसपी प्रवीन पुष्कर ने युवक को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि गुजरात पुलिस की टीम ने ई-मेल के माध्यम से धमकी दिए जाने के मामले में युवक को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी.
गुजरात सचिवालय को उड़ाने की दी गई थी धमकी
जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों ई-मेल के माध्यम से गुजरात सचिवालय को उड़ाने और BRICS सम्मेलन के दौरान बम धमाके की धमकी दी गई थी. धमकी मिलने के बाद गुजरात पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान एक युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद जांच की कड़ी देवघर से जुड़ने की बात सामने आई.
इसके बाद गुजरात पुलिस ने मिले इनपुट के आधार पर देवघर में कार्रवाई की और नगर थाना क्षेत्र से एक युवक को हिरासत में लिया. पूरे मामले में देवघर पुलिस भी गुजरात पुलिस की सहयोग कर रही है.
सार्वजनिक नहीं की गई युवक की पहचान
हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण हिरासत में लिए गए युवक की पहचान पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की है. बताया जा रहा है कि धमकी के लिए इस्तेमाल किए गए ई-मेल और उससे जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है. पुलिस युवक के ई-मेल, व्हाट्सऐप समेत अन्य डिजिटल माध्यमों की भी जांच कर रही है, ताकि धमकी भेजने के पीछे की वास्तविकता और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.
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