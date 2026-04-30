ETV Bharat / bharat

बाल तस्करी मामला:गुजरात पुलिस का हैदराबाद के कई अस्पतालों में एक साथ छापा

हैदराबाद: गुजरात पुलिस ने बाल तस्करी के सिलसिले में हैदराबाद के कई अस्पतालों में एक साथ छापे मारे. गुजरात पुलिस इस मामले में मुरुगन गैंग के सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

गुजरात पुलिस उनकी दी गई जानकारी पर हैदराबाद आई. यह पता लगाने के लिए तलाशी ली गई कि यहां मुरुगन गैंग के सदस्यों की मदद कौन कर रहा था. कुकटपल्ली, बंजारा हिल्स और सिकंदराबाद के कुछ फर्टिलिटी सेंटर्स में एक साथ निरीक्षण किए गए.

पिछले साल, मुरुगन तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक ईंट भट्टे में मजदूर के तौर पर काम करता था और उस पर आरोप है कि उसने गैर-कानूनी तरीके से बच्चों को दूसरे राज्यों में बेचा. उसे गिरफ्तार किया गया और तीन महीने बाद रिहा कर दिया गया. पिछले साल चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में भी मुरुगन का नाम सामने आया था.

पुलिस को पता चला कि मुरुगन की पत्नी कृष्णवेणी एक और गैंग चला रही थी. मुरुगन गैंग के सदस्यों को गुजरात पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस जांच में पता चला कि मुरुगन गैंग ने एक साल में 25 बच्चों को बेचा.

पुलिस ने बताया कि उसने पूरे देश में बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह बना रखा था. हैदराबाद के मलकपेट की सोमू अमूल्या और सुराराम इलाके की कृष्णावेनी, हैदराबाद शहर के इस्माइल नाम के एक आदमी के साथ मिलकर आसानी से पैसा कमाने के लिए बच्चों को बेचती थीं.