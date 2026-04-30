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बाल तस्करी मामला:गुजरात पुलिस का हैदराबाद के कई अस्पतालों में एक साथ छापा

बाल तस्करी मामले में गुजरात पुलिस ने हैदराबाद के कई अस्पतालों में छापेमारी की.

Gujarat Police personnel with the accused
आरोपी के साथ गुजरात पुलिस के जवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 8:07 PM IST

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हैदराबाद: गुजरात पुलिस ने बाल तस्करी के सिलसिले में हैदराबाद के कई अस्पतालों में एक साथ छापे मारे. गुजरात पुलिस इस मामले में मुरुगन गैंग के सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

गुजरात पुलिस उनकी दी गई जानकारी पर हैदराबाद आई. यह पता लगाने के लिए तलाशी ली गई कि यहां मुरुगन गैंग के सदस्यों की मदद कौन कर रहा था. कुकटपल्ली, बंजारा हिल्स और सिकंदराबाद के कुछ फर्टिलिटी सेंटर्स में एक साथ निरीक्षण किए गए.

पिछले साल, मुरुगन तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक ईंट भट्टे में मजदूर के तौर पर काम करता था और उस पर आरोप है कि उसने गैर-कानूनी तरीके से बच्चों को दूसरे राज्यों में बेचा. उसे गिरफ्तार किया गया और तीन महीने बाद रिहा कर दिया गया. पिछले साल चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में भी मुरुगन का नाम सामने आया था.

पुलिस को पता चला कि मुरुगन की पत्नी कृष्णवेणी एक और गैंग चला रही थी. मुरुगन गैंग के सदस्यों को गुजरात पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस जांच में पता चला कि मुरुगन गैंग ने एक साल में 25 बच्चों को बेचा.

पुलिस ने बताया कि उसने पूरे देश में बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह बना रखा था. हैदराबाद के मलकपेट की सोमू अमूल्या और सुराराम इलाके की कृष्णावेनी, हैदराबाद शहर के इस्माइल नाम के एक आदमी के साथ मिलकर आसानी से पैसा कमाने के लिए बच्चों को बेचती थीं.

ये सभी आईवीएफ सेंटर से बच्चों का अपहरण करते थे और लाखों रुपये के समझौता करके उन्हें बिना बच्चे वाले माता-पिता को बेच देते थे.

इसी सिलसिले में बोडासु नागराजू उर्फ ​​मुरुगन उनसे मिला. दोनों ने मिलकर एक गैंग बनाया और महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एजेंट बनाकर बच्चों को बेचना शुरू कर दिया. पुलिस द्वारा दो बार पकड़े जाने और जेल की सजा काटने के बावजूद, वे बच्चों को बेचते रहे.

इसी सिलसिले में, गुजरात गैंग ने इस महीने की शुरुआत में उनसे एक लड़के के लिए संपर्क किया और इस बार गैंग ने अपहरण किया. लेकिन लड़के को गुजरात पुलिस ने बचा लिया. मुरुगन गैंग का मामला तब सामने आया जब वहां की पुलिस ने ऑपरेशन देव के नाम से बड़े पैमाने पर जांच शुरू की.

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