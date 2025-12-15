ETV Bharat / bharat

गुजरात: पुलिस ने कांग्रेस नेता समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया

राजकोट (गुजरात): गुजरात के राजकोट जिले के जसदण तालुका के एक गांव में छह साल की बच्ची से रेप की गंभीर घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने पीड़िता के परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इस मामले में फोटो वायरल करने वाले नेताओं के खिलाफ आटकोट पुलिस ने कार्रवाई की है.

इस संबंध में पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रगति अहीर समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट) के तहत केस दर्ज किया है. यह केस रेप पीड़िता की नाबालिग बेटी और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में दर्ज किया गया है.

परिवार वालों की फोटो खींची

मिली जानकारी के मुताबिक प्रगति अहीर रेप पीड़िता के परिवार से मिलने आटकोट में उसके घर गई थीं. इस दौरान उन्होंने पीड़िता की बेटी और उसके परिवार वालों की फोटो खींची और इन फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और एक नोट भी लीखा. इसी के चलते अब वह कानून का गंभीर उल्लंघन के मामले में फस गई हैं.