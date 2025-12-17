ETV Bharat / bharat

गुजरात: मोबाइल चोरी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश, दिल्ली से दो आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के जूनागढ़ जिले के केशोद में मोबाइल फोन की दुकान से लाखों की चोरी करने वाले दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया.

Gujarat Police Busted Mobile Phone Theft Racket Two Suspects arrested From Delhi
गुजरात पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी मामले में दिल्ली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 7:19 PM IST

जूनागढ़ (गुजरात): केशोद पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ किया है और दिल्ली से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को यह कामयाबी 4 दिसंबर को केशोद में जूनागढ़-वेरावल रोड पर एक मोबाइल फोन की दुकान से 66 मोबाइल फोन और 3.97 लाख रुपये कैश चोरी की जांच के सिलसिले में मिली.

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों का पुख्ता सुराग मिलने के बाद, लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) पुलिस की अलग-अलग टीमें, केशोद पुलिस के साथ जांच के लिए दिल्ली पहुंचीं, जिसके बाद दिल्ली के नंद नगरी इलाके से राहुल कलावत और मोहम्मद शफीक तैली को गिरफ्तार किया गया. पुलिस को रोपियों के पास से चोरी का कोई सामान नहीं मिला है. फिलहाल पुलिस चोरी किए गए मोबाइल फोन और नकदी बरामद करने के लिए आगे की जांच कर रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, चोरी की घटना की जांच के दौरान पुलिस को इस रैकेट के पीछे एक इंटरनेशनल गैंग का पता चला. इस गैंग का नाम घोरसान गैंग है और यह मोबाइल चोरी के लिए बदनाम है. जांच में यह भी पता चला है कि गैंग के ज्यादातर सदस्य बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं. राहुल और मोहम्मद शफीक के खिलाफ पाटन और हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान में भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं.

पुलिस ने बताया कि गैंग के सदस्य अक्सर मजदूर बनकर दिन में इलाके की बड़ी मोबाइल दुकानों की रेकी करते थे. फिर वे मोबाइल फोन चुराने का प्लान बनाते थे. इसके बाद, रात 2 से 4 बजे के बीच, वे टारगेट की गई दुकानों पर हमला करते थे और बड़ी चालाकी से शटर तोड़कर या उठाकर सारा कैश और मोबाइल फोन लेकर भाग जाते थे. बाद में वे चोरी का सामान नेपाल में रहने वाले हसन नाम के एक आदमी को दे देते थे. पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जांच कर रही.

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी चोरी के मोबाइल फोन नेपाल में बेच रहे थे, और संभावित बिक्री वाली जगहों, खरीदारों और उनका किस मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है. केशोद एसपी बीसी ठक्कर ने कहा, "जांच में पता चला कि इस मामले में पांच आरोपी शामिल थे, जिनमें से दो को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. बाकी तीन आरोपियों को भी वांटेड घोषित कर दिया गया है, और उन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है."

