गुजरात: मोबाइल चोरी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश, दिल्ली से दो आरोपी गिरफ्तार

गुजरात पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी मामले में दिल्ली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( ETV Bharat )

जूनागढ़ (गुजरात): केशोद पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ किया है और दिल्ली से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को यह कामयाबी 4 दिसंबर को केशोद में जूनागढ़-वेरावल रोड पर एक मोबाइल फोन की दुकान से 66 मोबाइल फोन और 3.97 लाख रुपये कैश चोरी की जांच के सिलसिले में मिली. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों का पुख्ता सुराग मिलने के बाद, लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) पुलिस की अलग-अलग टीमें, केशोद पुलिस के साथ जांच के लिए दिल्ली पहुंचीं, जिसके बाद दिल्ली के नंद नगरी इलाके से राहुल कलावत और मोहम्मद शफीक तैली को गिरफ्तार किया गया. पुलिस को रोपियों के पास से चोरी का कोई सामान नहीं मिला है. फिलहाल पुलिस चोरी किए गए मोबाइल फोन और नकदी बरामद करने के लिए आगे की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, चोरी की घटना की जांच के दौरान पुलिस को इस रैकेट के पीछे एक इंटरनेशनल गैंग का पता चला. इस गैंग का नाम घोरसान गैंग है और यह मोबाइल चोरी के लिए बदनाम है. जांच में यह भी पता चला है कि गैंग के ज्यादातर सदस्य बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं. राहुल और मोहम्मद शफीक के खिलाफ पाटन और हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान में भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं.