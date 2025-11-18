ETV Bharat / bharat

गुजरात पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय 'साइबर स्लेवरी' रैकेट का भंडाफोड़ किया, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

अहमदाबाद: गुजरात के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एक टीम ने नीलेश उर्फ ​​नील नरपतसिंह पुरोहित को गिरफ्तार किया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट का मास्टरमाइंड था. वह केके पार्क, म्यांमार और कंबोडिया में चीनी साइबर माफिया द्वारा संचालित स्कैम सेंटरों में साइबर स्लेवरी के लिए लोगों की तस्करी करता था.

पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से लगभग 4000 भारतीयों को थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया और अन्य देशों से साइबर गुलामी से मुक्त कराया गया है और विशेष उड़ानों के माध्यम से वापस लाया गया है. इन सभी पीड़ितों के बयानों में नील पुरोहित का नाम बार-बार आया. इन्हीं बयानों के आधार पर साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम आरोपी तक पहुंची और उसे धर दबोचा.

30 से अधिक पाकिस्तानी एजेंट

नीलेश पुरोहित ने 126 से ज़्यादा सब-एजेंट्स का एक व्यवस्थित नेटवर्क स्थापित किया था, जिसमें 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी एजेंट, 100 से ज्यादा चीनी और विदेशी कंपनियों के मानव संसाधन विभाग के साथ सीधा संपर्क शामिल था. इस नेटवर्क के जरिए, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, मिस्र, कैमरून, बेनिन और ट्यूनीशिया जैसे देशों के 500 से अधिक नागरिकों को हाई सैलरीड डेटा एंट्री जॉब्स लालच देकर म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड के साइबर स्कैम सेंटरों में ले जाया गया.

जांच से पता चला है कि आरोपी ने 1000 से अधिक लोगों को भेजने की डीस की थी और अपनी गिरफ़्तारी से एक दिन पहले ही पंजाब से एक युवक को कंबोडिया भेजा था. आरोपी प्रति व्यक्ति 2000 से 4500 डॉलर तक कमीशन लेता था और 30-40 प्रतिशत हिस्सा सब-एजेंट्स को देता था.

अवैध रूप से लोगों को फंसाता था