गुजरात: डिटर्जेंट और यूरिया से दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार, मालिक फरार

साबरकांठा (गुजरात): साबरकांठा जिले के प्रांतिज तालुका के सलाल इलाके में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. लोकल क्राइम ब्रांच ने कुल 71 लाख से अधिक के सामान के साथ पांच लोगों को हिरासत में लिया है और इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

पिछले कुछ वर्षों से प्रांतिज के सलाल इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद श्री सत्या डेयरी प्रोडक्ट्स नाम की एक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर जहरीला और केमिकल वाला दूध बनाने का काला धंधा चल रहा था और पता चला है कि यहां बनने वाले दूध में मिल्क पाउडर के साथ कॉस्मेटिक सोडा, पामोलिन ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर और यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जा रहा था.

गुप्त सूचना मिलने के बाद लोकल क्राइम ब्रांच ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों समेत एफएसएल की टीम के साथ श्री सत्या डेयरी प्रोडक्ट्स पर छापा मारा. इस दौरान कई संदिग्ध सामग्री मिली, जिससे पता चला कि दूध में कॉस्मेटिक सोडा और डिटर्जेंट पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस ने फैक्ट्री से 71 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त किया है.

पुलिस के मुताबिक, सत्या डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से दूध के पाउच बनाकर गांव के इलाकों में बेचा जा रहा था. इसके अलावा, यह दूध पाउच में दूर-दराज के गांवों में भी पहुंचाया जा रहा था.

फैक्ट्री का मालिक फरार

पुलिस को यह भी पता चला है कि ढुलाई में इस्तेमाल किए गए टेंपो की नंबर प्लेट भी गलत तरीके से लगाई गई थी. दूसरी ओर, छापेमारी के बाद मुख्य मालिक फरार हो गया है, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच शुरू कर दी गई है.