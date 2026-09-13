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BRICS सम्मेलन और गुजरात सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले में एक युवक गिरफ्तार, आरोपी को पुलिस ले गई गुजरात

देवघर: गुजरात और झारखंड पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में, दिल्ली में आयोजित BRICS सम्मेलन में विस्फोट और गुजरात सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में आरोपी गुलशन कुमार को शनिवार देर रात देवघर से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की अनुमति ली. इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए गुजरात पुलिस अपने साथ गुजरात ले गई.

गुजरात पुलिस उसे अपने साथ ले जाने से पहले उसकी ईमेल आईडी, पुराने ईमेल और अन्य डिजिटल गतिविधियों के साथ सभी सोशल मीडिया आईडी और विभिन्न तकनीकी संसाधनों की जांच की. इस पूरी घटना की पुष्टि देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने की. इस सिलसिले में गुजरात पुलिस की तीन सदस्यीय टीम इंस्पेक्टर एमबी पटेल के नेतृत्व में देवघर पहुंची थी.

ईमेल से भेजा था धमकी भरे मैसेज

पुलिस के अनुसार, धमकी भरे मेल भेजने के लिए जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया गया, वह गुलशन कुमार के नाम से जुड़ी हुई है. गुजरात पुलिस ने इस मामले में 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान सामने आए तकनीकी इनपुट के आधार पर गुलशन कुमार की ईमेल आईडी से धमकी भरे संदेश भेजे जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद गुजरात पुलिस देवघर पहुंची. इसके बाद तकनीकी जांच करने के बाद युवक की पहचान की और उसके आवास करनीबाग से हिरासत में लिया था.

बिहार का रहने वाला है आरोपी गुलशन