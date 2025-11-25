गुजरात: अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह की सदस्य गिरफ्तार, साइबर माफिया से थी साठगांठ
गुजरात पुलिस से साइबर सेल ने 18 नवंबर को गांधीनगर से अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क के कथित सरगना नील पुरोहित को गिरफ्तार किया था.
Published : November 25, 2025 at 8:14 PM IST
गांधीनगर: गुजरात पुलिस ने मंगलवार को म्यांमार और कंबोडिया से संचालित होने वाले एक इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के एक कथित सदस्य को गिरफ्तार किया. गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCoE) ने वडोदरा से पायल प्रदीप सिंह चौहान को गिरफ्तार किया. उसके पास से दो मोबाइल फोन, एक आईपैड और एक लैपटॉप जब्त किया गया. पिछले हफ्ते, नेटवर्क के कथित सरगना नीलेश पुरोहित उर्फ नील पुरोहित को पुलिस ने गांधीनगर से गिरफ्तार किया था.
पायल पर आरोप है कि वह गुजरात के लोगों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में उच्च सैलरी वाली नौकरियों का लालच देती थी, जहां उन्हें साइबर क्राइम में धकेला जाता था और उनका शोषण किया जाता था. पुलिस ने कहा कि साइबर क्राइम के लिए मना करने पर, मजदूरों को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा जाता था और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था.
पुलिस के मुताबिक, नील के कहने पर पायल, गुजरात के लोगों को विदेश में उच्च सैलरी वाली डेटा एंट्री जॉब का लालच देकर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए टिकट बुक करती थी. पुलिस ने बताया कि पीड़ितों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भेजा जाता था और एयरपोर्ट पर पहुंचने पर चीनी गैंग के एजेंट उनके पासपोर्ट, मोबाइल फोन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लेते थे.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "फिर उन्हें बंधक बनाकर गैर-कानूनी तरीके से मोई नदी (Moei River) के रास्ते बॉर्डर पार ले जाया गया, जहां से उन्हें म्यांमार के बॉर्डर इलाके केके पार्क, म्यावाडी टाउनशिप ले जाया गया. गैर-कानूनी तरीके से चलाए जा रहे चीनी हब में, उन्हें फिशिंग, क्रिप्टो स्कैम, पोंजी स्कीम और डेटिंग ऐप्स के जरिये धोखाधड़ी जैसे कई साइबर क्राइम में फंसाया गया और साइबर गुलामी में धकेल दिया गया. अगर पीड़ित सहयोग नहीं करते थे, तो उन्हें लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक टॉर्चर और गैर-कानूनी हिरासत में रखा जाता था."
पायल पर आरोप है कि उसने पीड़ितों को अलग-अलग साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया और इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट और चीनी साइबर माफिया के साथ मिलकर पैसे के फायदे के लिए अंतरराज्यीय और इंटरनेशनल साइबर क्राइम किए. अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान, उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तानी और नेपाली नागरिकों के पासपोर्ट डिटेल्स भी मिले हैं.
पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि पायल कथित तौर पर क्रिकेट बेटिंग में भी शामिल थी, और गेमिंग ID, USDT, क्रिप्टो और म्यूल अकाउंट देती थी. जांच में पता चला है कि इस ऑपरेशन के लिए दुबई और गोवा से चलने वाली एक ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग कंपनी की मास्टर ID का इस्तेमाल किया गया था.
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में साइबर जालसाजों के चंगुल में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, भारत, थाईलैंड और म्यांमार की सरकारों के सहयोग से सैन्य ऑपरेशन चलाए गए हैं. बचाए गए पीड़ितों को स्पेशल फ्लाइट से भारत वापस लाया गया है. दिल्ली में सीबीआई और राज्य पुलिस समेत कई केंद्रीय एजेंसियों ने उनके बयान दर्ज किए. पिछले तीन वर्षों में, लगभग 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया है. पीड़ितों से बातचीत में नील पुरोहित और पायल प्रदीप सिंह चौहान के शामिल होने का पता चला, जो गिरोह के एजेंट के तौर पर काम करते थे.
