गुजरात: अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह की सदस्य गिरफ्तार, साइबर माफिया से थी साठगांठ

गांधीनगर: गुजरात पुलिस ने मंगलवार को म्यांमार और कंबोडिया से संचालित होने वाले एक इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के एक कथित सदस्य को गिरफ्तार किया. गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCoE) ने वडोदरा से पायल प्रदीप सिंह चौहान को गिरफ्तार किया. उसके पास से दो मोबाइल फोन, एक आईपैड और एक लैपटॉप जब्त किया गया. पिछले हफ्ते, नेटवर्क के कथित सरगना नीलेश पुरोहित उर्फ ​​नील पुरोहित को पुलिस ने गांधीनगर से गिरफ्तार किया था.

पायल पर आरोप है कि वह गुजरात के लोगों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में उच्च सैलरी वाली नौकरियों का लालच देती थी, जहां उन्हें साइबर क्राइम में धकेला जाता था और उनका शोषण किया जाता था. पुलिस ने कहा कि साइबर क्राइम के लिए मना करने पर, मजदूरों को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा जाता था और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था.

पुलिस के मुताबिक, नील के कहने पर पायल, गुजरात के लोगों को विदेश में उच्च सैलरी वाली डेटा एंट्री जॉब का लालच देकर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए टिकट बुक करती थी. पुलिस ने बताया कि पीड़ितों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भेजा जाता था और एयरपोर्ट पर पहुंचने पर चीनी गैंग के एजेंट उनके पासपोर्ट, मोबाइल फोन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लेते थे.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "फिर उन्हें बंधक बनाकर गैर-कानूनी तरीके से मोई नदी (Moei River) के रास्ते बॉर्डर पार ले जाया गया, जहां से उन्हें म्यांमार के बॉर्डर इलाके केके पार्क, म्यावाडी टाउनशिप ले जाया गया. गैर-कानूनी तरीके से चलाए जा रहे चीनी हब में, उन्हें फिशिंग, क्रिप्टो स्कैम, पोंजी स्कीम और डेटिंग ऐप्स के जरिये धोखाधड़ी जैसे कई साइबर क्राइम में फंसाया गया और साइबर गुलामी में धकेल दिया गया. अगर पीड़ित सहयोग नहीं करते थे, तो उन्हें लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक टॉर्चर और गैर-कानूनी हिरासत में रखा जाता था."