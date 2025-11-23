ETV Bharat / bharat

गुजरात: भावनगर में सड़क को ब्लॉक कर रहे मदरसा हॉस्टल को ध्वस्त किया गया

भावनगर नगर निगम (BMC) के अधिकारियों के अनुसार, मदरसा जामिया अरबिया इस्लामिया दारुल उलूम का हॉस्टल नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था. इसके कारण 24 मीटर चौड़ी सड़क बाधित हो रही थी और निर्माण का काम पूरा होने के बावजूद पिछले दो वर्षों से हॉस्टल की इमारत इस्तेमाल के लायक नहीं थी.

सड़क को पूरी तरह खोलने के लिए रविवार सुबह भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ हॉस्टल को गिराने का कार्य शुरू किया गया. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मदरसे के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मदरसे के 6 फ्लैट और हॉस्टल के छह से आठ कमरों को ध्वस्त कर दिया.

भावनगर (गुजरात): भावनगर नगर निगम अधिकारियों ने रविवार को जिले के अकवाड़ा इलाके में एक मदरसे के हॉस्टल को गिरा दिया, क्योंकि कथित तौर पर यह सड़क को बाधित कर रहा था. ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों और जिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में की गई.

उन्होंने कहा, "मदरसा की जगह को नुकसान से बचाने के लिए सड़क का ओरिजिनल प्लान बदल दिया गया था. लेकिन, हॉस्टल का स्ट्रक्चर रास्ते को ब्लॉक करता था, जिससे सर्कुलर रोड नेटवर्क को पूरा करने के लिए उसे गिराना जरूरी हो गया."

नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि मदरसा प्रबंधन को हॉस्टल गिराने से पहले नोटिस दिया गया था. भावनगर नगर निगम के कमिश्नर डॉ. नरेंद्र मीणा ने कहा, "हमने गिराने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है. समाज के नेताओं को पूरी जनता की भलाई के लिए कार्रवाई की जरूरत पर यकीन था."

ऑनलाइन अफवाहों के बीच, अधिकारियों ने सफाई दी कि कोई धार्मिक ढांचा नहीं गिराया गया. कमिश्नर ने आगे कहा, "सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और जरूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सिर्फ आवासीय छात्रावास की इमारत को गिराया गया है."

कमिश्नर नरेंद्र मीणा ने बताया कि सड़क के बचे हुए 200 मीटर और 1500 वर्ग मीटर जमीन से निर्माण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी 200 मीटर जमीन खाली कर दी गई है. कमिश्नर नरेंद्र मीणा ने कहा, "भावनगर के अकवाड़ा इलाके में, टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 23 के तहत, 24 मीटर चौड़ी सड़क है जो पिछले दो वर्षों से लगभग 200 मीटर तक बंद है. इसका कुछ हिस्सा मदरसा जामिया अरबिया इस्लामिया दारुल उलूम के बिल्डिंग एरिया में आता था. हमने तय प्रक्रिया को पूरा किया, संबंधित पक्षों को सुना, और सब कुछ ध्यान में रखने के बाद, सड़क को खोलने का काम अभी चल रहा है."

