गुजरात की बाल लेखिका, 13 साल की उम्र में लिखी 21 कहानियां, रिवाबा जडेजा भी हुईं प्रभावित

गुजरात की बाल लेखिका, 13 साल की उम्र में लिखी 21 कहानियां, रिवाबा जडेजा भी हुईं प्रभावित ( ETV Bharat )

विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत कंचनबेन सांगाणी ने प्रीति की प्रतिभा को पहचाना और उसे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके परिणामस्वरूप उसका लेखन निरंतर विकसित होता गया और आज उसकी 21 बाल कहानियों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है.

आमतौर पर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में लेखन क्षमता बहुत कम देखने को मिलती है. शिक्षकों को छोटे-छोटे बच्चों को सही अक्षर लिखना जैसी बुनियादी बातें सिखानी पड़ती हैं. इसके विपरीत, प्रीति ने मात्र छठी कक्षा में पढ़ते समय ही अपनी लेखन यात्रा शुरू कर दी थी.

प्रीति की इस प्रतिभा की सराहना राज्य के शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा ने भी की है. हाल ही में जब वे शाला के दौरे पर पहुंची थी, तब उन्होंने प्रीति की पुस्तक देखी और उससे प्रभावित हुईं.

इस बाल लेखिका की इस उपलब्धि के पीछे उनकी कन्या शाला में कार्यरत शिक्षिकाएं कंचनबेन सांगाणी और पूर्व प्रिंसिपल तरुणभाई काटबामणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. अत्यंत गरीब परिवार से आने वाली प्रीति आज एक बाल लेखिका के रूप में उभरकर सामने आ रही हैं.

महज 13 वर्ष की उम्र में प्रीति गुजराती नाम की छात्रा ने स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ लुप्त होते वन्यजीवों और पक्षियों, वर्तमान समय में दिखाई देने वाली मानव मानसिक स्थिति तथा सौराष्ट्र की विविध परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 21 बाल कहानियों का संग्रह तैयार किया है.

जूनागढ़ (गुजरात): मोबाइल और इंटरनेट के असीमित विस्तार के इस दौर में बच्चे विभिन्न जानकारियों तक आसानी से पहुंच रहे हैं. साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि उनके भीतर की कुछ प्रतिभाएं और संवेदनशीलताएं धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं. ऐसे समय में जूनागढ़ की सरकारी कन्या शाला नंबर 4 में अध्ययनरत एक छात्रा ने संवेदना, मनोरंजन और संदेश से भरपूर 21 कहानियों का एक संग्रह तैयार कर लेखिका बनने का गौरव हासिल किया है.

प्रीति ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बताया कि उन्होंने लगभग 21 अलग-अलग विषयों पर बाल कहानियां लिखी हैं. उन्होंने अपनी पहली बाल कहानी पूरे भारत में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके कौआ (Crow) से शुरू की थी.

इसके अलावा उन्होंने 'पड़ोसी धर्म', 'पक्षियों का देश', 'सौराष्ट्र के प्रसिद्ध ढोकला', 'मोबाइल का भूत', 'भरवाड़ की मेहमाननवाजी', 'अभिमानी जादूगर', 'लड़कों का घर का पाठ', 'बाघ की मित्रता', 'गौरैया की स्वतंत्रता', 'आलसी बच्चा', 'मैना–तोते की प्रतिज्ञा' जैसी कुल 21 अलग-अलग कहानियां लिखी हैं.

गुजरात की बाल लेखिका प्रीति की लिखीं 21 कहानियां का संग्रह को बुक रूप दिया गया (ETV Bharat)

प्रीति ने बताया कि उन्हें अपनी लेखन प्रतिभा को विकसित करने के लिए विद्यालय और माता-पिता दोनों का निरंतर सहयोग मिलता रहा है. शिक्षिका कंचनबेन ने हमेशा उन्हें बेहतर लिखने और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर माता-पिता ने भी अलग-अलग तरीकों से उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ाया.

मार्गदर्शक और शिक्षिका कंचनबेन सांगाणी की प्रतिक्रिया

प्रीति गुजराती के बाल लेखिका के रूप में उभरकर सामने आने से पहले, जब वह छठी कक्षा में प्रधानमंत्री कन्या शाला नंबर 4 में प्रवेश लेकर आई थीं, तब उनकी लेखन क्षमता विद्यालय की शिक्षिका कंचनबेन सांगाणी की नजर में आई. इसके बाद विद्यालय के प्रिंसिपल तरुणभाई काटबामणा ने मात्र छठी कक्षा में पढ़ने वाली इस बच्ची की लेखिका के रूप में अच्छा कार्य करने की क्षमता को पहचाना और उसे लेखन के लिए प्रोत्साहित किया.

प्रीति विषयों को पकड़कर बहुत अच्छी तरह लिख सकती थी, इसलिए उसे विद्यालय की ओर से एक विषय दिया जाता था, जिस पर वह अगले दिन बाल कहानी लिखकर स्कूल आती थी. प्रीति ने शाला स्तर से लेकर तालुका, जिला, जोन, सौराष्ट्र और राज्य स्तर तक बाल कहानी लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राज्य स्तर तक के पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं.

प्रीति के पिता राजूभाई गुजराती की प्रतिक्रिया

बाल लेखिका प्रीति के पिता, रिक्शा चालक राजूभाई गुजराती ने ईटीवी भारत के साथ फोन पर बातचीत में बताया कि उनकी बेटी अच्छा लिख सकती है, इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब स्कूल की ओर से प्रीति को बाल कहानी लिखने के लिए कहा गया. उसी समय से परिवार को उसकी प्रतिभा का एहसास हुआ.

प्रीति गुजराती की बाल कहानियों का संग्रह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "मैं स्वयं रिक्शा चलाता हूं. साहित्य और लेखन के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी में एक लेखक के रूप में जो क्षमताएं हैं, उन्हें स्कूल के शिक्षकों ने पहचाना, इसके लिए मैं पूरे शाला परिवार का आभारी हूं. आने वाले समय में जब भी मेरी बेटी को एक लेखिका के रूप में कहीं भी काम करने का अवसर मिलेगा, भले ही मुझे लेखन की अधिक समझ न हो, लेकिन मेरी बेटी एक अच्छी लेखिका के रूप में गुजरात में अपना नाम रोशन करे, इस दिशा में मैं उसे लगातार पूरा सहयोग देता रहूंगा."

पूर्व प्रिंसिपल डॉ. तरुणभाई की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री कन्या शाला नंबर 4 के पूर्व प्रिंसिपल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, वर्तमान में राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की शाला में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत डॉ. तरुणभाई काटबामणा ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि जब वे जूनागढ़ की प्रधानमंत्री कन्या शाला नंबर 4 में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे, तब उनका इस छात्रा से परिचय हुआ. लेखन के प्रति उसकी लगन और उत्साह को देखते हुए उन्होंने यह सोचा कि पढ़ाई के साथ-साथ उसे एक लेखक के रूप में किस प्रकार का मार्गदर्शन दिया जा सकता है और उसके भीतर मौजूद लेखन गुणों को कैसे आगे बढ़ाया जाए.

उन्होंने कहा, "इन छोटी-छोटी बातों पर पूरे विद्यालय के शिक्षकों ने बेहद मेहनत से काम किया. अंततः शिक्षिका कंचनबेन सांगाणी ने प्रीति को एक लेखक के रूप में आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी संभाली. आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कन्या शाला नंबर 4 की हमारी छात्रा एक बाल लेखिका के रूप में स्वयं को सफल बना रही है."

