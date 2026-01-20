ETV Bharat / bharat

इंसानियत का रिश्ता: मजदूर हिंदू भाई ने मुस्लिम बहन के बच्चों की शादी में लाखों रुपये का तोहफा दिया

मेहसाणा (गुजरात): मेहसाणा के नागलपुर कस्बे से कौमी एकता की एक मिसाल सामने आई है। यहाँ एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी मुस्लिम बहन के घर हुए एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर उदारता दिखाई। उन्होंने इस कार्यक्रम में लाखों रुपये खर्च कर बच्चों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। यह घटना समाज में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है।

मज़दूरी करते हुए बना था पाक रिश्ता

वडोसन गांव के रहने वाले सरतनजी सरदारजी ठाकोर और नागलपुर की सुल्तानबीबी अयूब खान चौहान के बीच पिछले 25 सालों से भाई-बहन का पवित्र रिश्ता रहा है. इस रिश्ते की शुरुआत देदियासन GIDC में हुई, जहां सरतनजी और सुल्तानबीबी दोनों मज़दूरी करते थे. अलग-अलग फ़ैक्ट्रियों में काम करने के बावजूद, दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया. सरतनजी, सुल्तानबीबी को अपनी धर्म बहन मानते थे. तब से, चाहे खुशी हो या दुख, यह हिंदू भाई अपनी मुस्लिम बहन के साथ मज़बूती से खड़ा रहा है.

ढोल-नगाड़ों के साथ जब 'मामा' ने निभाया फर्ज

ऐसे में 'हिंदू मामा' सरतनजी ठाकोर अपना फर्ज कैसे भूल सकते थे? रविवार को जब 'मामेरु' (भात भरने) की रस्म हुई, तो पूरा नागलपुर शहर दंग रह गया. सरतनजी अपनी बहन के घर किसी सगे भाई की तरह ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे. सुल्तानबीबी ने भी अपनी परंपरा निभाते हुए भाई का तिलक लगाकर इस्तकबाल किया.

यह मंजर इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. सरतनजी ने अपनी बहन के बच्चों के लिए दिल खोलकर प्यार लुटाया. उन्होंने कुल 1,01,000 रुपये की राशि और उपहारों का मामेरा भरा, जिसमें 51 हजार रुपये नकद और कीमती कपड़े शामिल थे.

'मजहब नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है'- सुल्ताना बीबी