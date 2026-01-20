ETV Bharat / bharat

इंसानियत का रिश्ता: मजदूर हिंदू भाई ने मुस्लिम बहन के बच्चों की शादी में लाखों रुपये का तोहफा दिया

गुजरात के मेहसाणा से एक ऐसी कहानी आई है जो धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे सौदागरों के मुंह पर तमाचा है.

Hindu Muslim Unity
शादी में शगुन देते मामा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 7:38 PM IST

मेहसाणा (गुजरात): मेहसाणा के नागलपुर कस्बे से कौमी एकता की एक मिसाल सामने आई है। यहाँ एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी मुस्लिम बहन के घर हुए एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर उदारता दिखाई। उन्होंने इस कार्यक्रम में लाखों रुपये खर्च कर बच्चों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। यह घटना समाज में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है।

मज़दूरी करते हुए बना था पाक रिश्ता

वडोसन गांव के रहने वाले सरतनजी सरदारजी ठाकोर और नागलपुर की सुल्तानबीबी अयूब खान चौहान के बीच पिछले 25 सालों से भाई-बहन का पवित्र रिश्ता रहा है. इस रिश्ते की शुरुआत देदियासन GIDC में हुई, जहां सरतनजी और सुल्तानबीबी दोनों मज़दूरी करते थे. अलग-अलग फ़ैक्ट्रियों में काम करने के बावजूद, दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया. सरतनजी, सुल्तानबीबी को अपनी धर्म बहन मानते थे. तब से, चाहे खुशी हो या दुख, यह हिंदू भाई अपनी मुस्लिम बहन के साथ मज़बूती से खड़ा रहा है.

ढोल-नगाड़ों के साथ जब 'मामा' ने निभाया फर्ज

ऐसे में 'हिंदू मामा' सरतनजी ठाकोर अपना फर्ज कैसे भूल सकते थे? रविवार को जब 'मामेरु' (भात भरने) की रस्म हुई, तो पूरा नागलपुर शहर दंग रह गया. सरतनजी अपनी बहन के घर किसी सगे भाई की तरह ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे. सुल्तानबीबी ने भी अपनी परंपरा निभाते हुए भाई का तिलक लगाकर इस्तकबाल किया.

यह मंजर इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. सरतनजी ने अपनी बहन के बच्चों के लिए दिल खोलकर प्यार लुटाया. उन्होंने कुल 1,01,000 रुपये की राशि और उपहारों का मामेरा भरा, जिसमें 51 हजार रुपये नकद और कीमती कपड़े शामिल थे.

'मजहब नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है'- सुल्ताना बीबी

अपनी आंखों में खुशी के आंसू समेटे सुल्ताना बीबी ने कहा, "आज मैं जितनी खुश हूं, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती. सरतनजी ने मेरे सगे भाई की तरह ही यह रस्म निभाई है. हमारे बीच हिंदू-मुसलमान जैसा कभी कुछ रहा ही नहीं. हम 25 साल से एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी हैं. मेरा उनके घर आना-जाना है और उनके मन में मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर प्यार है."

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म

अपनी मुंहबोली बहन के आंगन में खुशियां बिखेरने वाले सरतनजी ठाकोर ने बड़ी सादगी से कहा, "हमारा यह रिश्ता मजदूरी की मेहनत और पसीने के बीच बना था. मैं यहां अपनी बहन और बच्चों के लिए 1.01 लाख रुपये का मामेरा लेकर आया हूं. नागलपुर के लोगों ने भी हमें बहुत सम्मान दिया. मेरा तो बस यही मानना है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे सच्चा धर्म है."

फर्ज को बड़े प्यार से निभाया

सुल्ताना बीबी के बेटे अरमान खान चौहान ने अपने 'हिंदू मामा' के प्रति आभार जताते हुए कहा, "हम हिंदू-मुस्लिम एकता या भेदभाव जैसी बातों में नहीं उलझते, हम सिर्फ इंसानियत को मानते हैं. इंसान के भीतर वह इंसानियत होनी चाहिए जो रिश्तों की डोर को थामे रख सके. मेरे मामा वडोसन से चलकर आए और उन्होंने जिस प्यार से अपना फर्ज निभाया है, उसने हमारे दिल जीत लिए."

