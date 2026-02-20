ETV Bharat / bharat

'अब सलीम नहीं बन पाएगा सुरेश': लव जिहाद पर गुजरात सरकार का 'सर्जिकल स्ट्राइक'

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने राज्य की बेटियों को धोखाधड़ी और 'लव जिहाद' के जाल से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार, 20 फरवरी को विधानसभा में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों में कड़े बदलाव पेश किए. इन नए नियमों का मकसद उन लोगों पर नकेल कसना है जो नाम बदलकर दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं.

डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने रूल 44 के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन में बदलाव पेश किए. ये बदलाव गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 के तहत किए जाएंगे. नियमों पर 30 दिनों तक ऑब्जेक्शन किए जा सकेंगे. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में मिली ऑब्जेक्शन पर नए नियम लाए जाएंगे.

'प्यार मंजूर है, पर पहचान छिपाकर धोखा नहीं'

विधानसभा में इन बदलावों को पेश करते हुए हर्ष सांघवी ने सख्त लहजे में कहा, "प्यार दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है और हमारी सरकार इसके खिलाफ नहीं है. लेकिन प्यार के नाम पर 'लव जिहाद' का जो खेल खेला जा रहा है, वह अब बर्दाश्त नहीं होगा." उन्होंने साफ चेतावनी दी कि कोई भी 'सलीम' अब 'सुरेश' बनकर बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा. ऐसे धोखेबाजों को ढूंढ-ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.