'अब सलीम नहीं बन पाएगा सुरेश': लव जिहाद पर गुजरात सरकार का 'सर्जिकल स्ट्राइक'
मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा कि गुजरात सरकार लव मैरिज के खिलाफ नहीं है.
Published : February 20, 2026 at 2:51 PM IST
गांधीनगर: गुजरात सरकार ने राज्य की बेटियों को धोखाधड़ी और 'लव जिहाद' के जाल से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार, 20 फरवरी को विधानसभा में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों में कड़े बदलाव पेश किए. इन नए नियमों का मकसद उन लोगों पर नकेल कसना है जो नाम बदलकर दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं.
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने रूल 44 के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन में बदलाव पेश किए. ये बदलाव गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 के तहत किए जाएंगे. नियमों पर 30 दिनों तक ऑब्जेक्शन किए जा सकेंगे. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में मिली ऑब्जेक्शन पर नए नियम लाए जाएंगे.
'प्यार मंजूर है, पर पहचान छिपाकर धोखा नहीं'
विधानसभा में इन बदलावों को पेश करते हुए हर्ष सांघवी ने सख्त लहजे में कहा, "प्यार दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है और हमारी सरकार इसके खिलाफ नहीं है. लेकिन प्यार के नाम पर 'लव जिहाद' का जो खेल खेला जा रहा है, वह अब बर्दाश्त नहीं होगा." उन्होंने साफ चेतावनी दी कि कोई भी 'सलीम' अब 'सुरेश' बनकर बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा. ऐसे धोखेबाजों को ढूंढ-ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
नए नियमों के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाया गया है
- अभिभावकों को सूचना: अब शादी के रजिस्ट्रेशन के समय सहायक रजिस्ट्रार 10 कार्य दिवसों के भीतर लड़की और लड़के के माता-पिता को औपचारिक रूप से सूचित करेगा.
- सत्यापन की अवधि: शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले 30 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसमें जनता या परिवार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.
- उच्च अधिकारी की मंजूरी: अब शादी का पंजीकरण केवल तलाटी (Class-3) स्तर पर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए Class-2 स्तर के अधिकारी की अंतिम मंजूरी और वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.
- डिजिटल पोर्टल और सख्त पहचान: रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और शादी का कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ-साथ एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जाएगा.
समाज के ढांचे को बचाने की मुहिम
हर्ष सांघवी ने बताया कि मेहसाणा, पंचमहल और नवसारी जैसे जिलों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां गलत पहचान बताकर शादियां की गईं. उन्होंने कहा कि अगर प्यार के नाम पर बेटियों को फंसाने की कोशिश हुई तो एक्शन लिया जाएगा. राज्य सरकार ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शेगी. उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल की सरकार बेटियों के साथ खड़ी है.
