गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम : भाजपा की प्रचंड जीत
मतगणना जारी. भाजपा की प्रचंड जीत. कांग्रेस और अन्य दलों की स्थिति खराब.
Published : April 28, 2026 at 12:30 PM IST
अहमदाबाद : गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार सुबह मतगणना जारी है.
राज्य में 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए रविवार को मतदान हुआ था. राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के अधिकारियों ने बताया कि मतगणना मंगलवार सुबह नौ बजे से शुरू हुई. ये स्थानीय निकाय चुनाव राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, सबसे बड़े चुनावी अभ्यास में से एक माने जा रहे हैं.
एसईसी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, नगर निगमों में मतदान प्रतिशत 55.1 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में 65.53 प्रतिशत, जिला पंचायतों में 66.64 प्रतिशत और तालुका पंचायतों में 67.26 प्रतिशत रहा. नगर निगमों में, कच्छ जिले के नवगठित गांधीधाम में सबसे कम मतदान 46.03 प्रतिशत रहा, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
अहमदाबाद नगर निगम में 51.81 प्रतिशत मतदान हुआ. नौ नवगठित नगर निगमों - नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, नडियाद, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में पहली बार चुनाव हुए.
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के संशोधित मानदंडों के तहत चुनाव कराये गए, जिसके लिए कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता थी. राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रमुख दावेदार हैं जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने भी कई स्थानों पर चुनाव लड़ा.
ये भी पढ़ें : गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के बीच जामनगर से आप उम्मीदवार की मौत