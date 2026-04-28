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गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम : भाजपा की प्रचंड जीत

अहमदाबाद : गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार सुबह मतगणना जारी है.

राज्य में 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए रविवार को मतदान हुआ था. राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के अधिकारियों ने बताया कि मतगणना मंगलवार सुबह नौ बजे से शुरू हुई. ये स्थानीय निकाय चुनाव राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, सबसे बड़े चुनावी अभ्यास में से एक माने जा रहे हैं.

एसईसी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, नगर निगमों में मतदान प्रतिशत 55.1 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में 65.53 प्रतिशत, जिला पंचायतों में 66.64 प्रतिशत और तालुका पंचायतों में 67.26 प्रतिशत रहा. नगर निगमों में, कच्छ जिले के नवगठित गांधीधाम में सबसे कम मतदान 46.03 प्रतिशत रहा, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.