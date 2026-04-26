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गुजरात निकाय चुनाव: पीएम मोदी ने पोस्टल बैलेट से वोट किया, अमित शाह और परिवार ने नारणपुरा में वोट डाला

गुजरात निकाय चुनाव में कुल 9,992 उम्मीदवार मैदान में हैं और 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं.

Amit Shah, his wife Sonal Shah, his son and ICC Chairman Jay Shah and daughter-in-law Rishita Patel cast their votes at the Naranpura Sub Zone office.
अमित शाह, उनकी पत्नी सोनल शाह, उनके बेटे और ICC चेयरमैन जय शाह और बहू ऋषिता पटेल ने नारनपुरा सब ज़ोन ऑफिस में वोट डाला. (स्क्रीनशॉट/एएनआई)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 1:54 PM IST

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अहमदाबाद (गुजरात) : गुजरात में विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए जारी मतदान के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्टल बैलेट से वोट डाला, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां नारणपुरा के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला.

शाह, उनकी पत्नी सोनल शाह, उनके बेटे और आईसीसी चेयरमैन जय शाह और बहू ऋषिता पटेल ने नारणपुरा सब ज़ोन ऑफिस में अपना वोट डाला.

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने पोस्टल बैलेट सिस्टम के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि वे व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वे रविवार के चुनाव के लिए अपने गृह राज्य नहीं जा सकते थे.

राज्य चुनाव आयोग के बताए कार्यक्रम के मुताबिक, पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चलेगी. यह चुनाव अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट समेत 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए हो रहे हैं.

कुल 9,992 उम्मीदवार मैदान में हैं और 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी सर्विलांस और संवेदनशील इलाकों में स्पेशल स्क्वॉड की तैनाती से तीन-स्तर की सुरक्षा की गई है.

वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला और लोगों से सक्रियता से हिस्सा लेने की अपील की. ​​वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए, पटेल ने वोटिंग को एक अधिकार और ड्यूटी दोनों के तौर पर ज़रूरी बताया.

उन्होंने कहा, "आज गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव और मतदान का दिन है. सभी को लोकतंत्र के इस पवित्र त्योहार को मनाना चाहिए. यह अधिकार और ड्यूटी दोनों को एक साथ पूरा करने का एक कीमती मौका है."

मतदाताओं से अपील करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं सभी से वोट देने और भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार को जिताने की अपील करता हूं." उन्होंने मौसम और दूसरी वजहों से मतदान को लेकर चिंता भी चिंता जताई. पटेल ने कहा, "गर्मी है, और छुट्टी भी है. दोनों वजहों से, वोटिंग कम हो सकती है. लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब वोट देने आना शुरू कर देंगे."

सत्तारूढ़ भाजपा, विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) मुख्य मुकाबले में हैं, जबकि एआईएमआईएम (AIMIM) भी ​​कई जगहों पर चुनाव लड़ रही है. प्रमुख उम्मीदवारों में गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी एम एल निनामा, पूर्व रेडियो जॉकी आभा देसाई और आप के पूर्व विधायक भूपेंद्र भयानी शामिल हैं.

निनामा अरवल्ली ज़िला पंचायत चुनाव के लिए शामलाजी तालुका की ओढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने भयानी को जूनागढ़ ज़िला पंचायत की भेसन सीट से उम्मीदवार बनाया है. देसाई, जिन्हें आरजे आभा के नाम से जाना जाता है, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं.

नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर समेत नौ नई बनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी पहली बार चुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी.

आप पहली बार स्थानीय चुनावों में करीब 5,000 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. दूसरे उम्मीदवारों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) और निर्दलीय शामिल हैं.

मार्च 2021 में, भाजपा ने गुजरात के स्थानीय चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की थी, अलग-अलग नगर पालिकाओं की 8,470 में से 6,236 सीटें जीतीं और अपनी विरोधी कांग्रेस से काफ़ी आगे निकल गई. तब भाजपा ने सभी छह नगर निगमों के अलावा 81 नगर पालिकाओं, 32 ज़िला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों पर कब्ज़ा कर लिया था.

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