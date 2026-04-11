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गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव : चपरासी से भाजपा पार्षद उम्मीदवार तक, रमेशभाई भील का प्रेरणा देने वाला सफर

कॉर्पोरेटर बनने के बाद भी, रमेशभाई ने अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव दिखाते हुए चपरासी के तौर पर काम करते रहने की कसम खाई है.

Rameshbhai Popatlal Bhil has been made the councilor candidate by BJP.
रमेशभाई पोपटलाल भील को भाजपा ने पार्षद उम्मीदवार बनाया है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 7:56 PM IST

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मेहसाणा (गुजरात) : राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि टिकट पाने के लिए बड़े नेताओं और ताकतवर लोगों के बीच खींचतान चलती रहती है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) अक्सर ऐसे चौंकाने वाले फैसले लेती है, जो जमीनी स्तर के और छोटे कार्यकर्ताओं में नया जोश भर देते हैं.

मेहसाणा में ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां रमेशभाई पोपटलाल भील, जो पिछले 28 सालों से भाजपा दफ्तर में चपरासी के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें पार्टी ने पार्षद पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. रमेशभाई ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

500 रुपये से शुरू किया था नौकरी का सफर
मीडिया से बात करते हुए रमेशभाई भील ने अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि जब उन्होंने पार्टी दफ़्तर में काम शुरू किया था, तो वह बहुत छोटा सा दफ्तर था. उन्होंने चपरासी के तौर पर अपनी नौकरी सिर्फ 500 रुपये महीने के वेतन पर शुरू की थी. आज, समय के साथ, उनका वेतन बढ़कर 10 हजार रुपये तक पहुंच गया है. भले ही वेतन कम रहा हो, लेकिन उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं की और पूरी वफादारी और ईमानदारी से पार्टी की सेवा की. इन 28 लंबे सालों में, उन्होंने दफ्तर आने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं—चाहे वे बड़े हों या छोटे—के साथ आत्मीयता से काम किया और कभी किसी को नाराज या पराया महसूस नहीं होने दिया.

पार्टी ने एक आम आदमी को सम्मान दिया: रमेशभाई
पार्षद का टिकट मिलने पर रमेशभाई ने बेहद खुशी और आभार व्यक्त किया. उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेताओं—जैसे गिरीशभाई राजगोर, महासचिव भगजी, शुभमभाई शाह और दास काका—तक, सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया.उन्होंने गर्व से कहा, "भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मुझ जैसे एक आम आदमी को इतना सम्मान दे सकती है. किसी और पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान नहीं मिलता." पार्टी ने उनकी सालों की लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें जो सम्मान दिया है, वह उनके लिए गर्व की बात है.

पहले उनकी पत्नी भी कांग्रेस के गढ़ में जीत चुकी हैं
यह बात भी गौर करने लायक है कि राजनीति और चुनाव रमेशभाई के परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है. पहले भी, पार्टी ने उनकी पत्नी को वार्ड नंबर 10 की एसटी सीट से टिकट दिया था. उस समय, वह इलाका कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता था. लेकिन, उनकी पत्नी ने कांग्रेस पैनल को तोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की. इस बार भी, रमेशभाई को पूरा भरोसा है कि उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा और उनका पूरा पैनल भारी बहुमत से विजयी होगा.

'कॉर्पोरेटर बनने के बाद भी, मैं चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ूंगा'
बातचीत रमेशभाई की सादगी और विनम्रता सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या कॉर्पोरेटर बनने के बाद भी वे चपरासी की अपनी यह नौकरी जारी रखेंगे? तो उन्होंने बिना किसी अहंकार के साफ-साफ जवाब दिया, "आज मैं जो कुछ भी हूं, वह इसी दफ़्तर की वजह से हूं. भले ही मैं कॉर्पोरेटर या किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाऊं, मैं चपरासी के तौर पर अपनी नौकरी जारी रखूंगा. मेरे मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. जिस तरह से मैं अब तक काम करता आया हूं, उसी तरह भविष्य में भी लोगों और पार्टी की सेवा करता रहूंगा."

फिलहाल मेहसाणा भाजपा का यह फैसला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा का विषय बन गया है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश दे रहा है.

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