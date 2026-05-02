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गुजरात: सोशल मीडिया पर ISIS की विचारधारा फैलाने वाला युवक गिरफ्तार

कच्छ (गुजरात) : स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की पश्चिम कच्छ-भुज टीम ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा फैला रहा था और ऐसी पोस्ट कर रहा था जिनसे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा था.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान फकीरमामाद ईशा गागड़ा (उम्र 32) के रूप में हुई है. वह भुज तालुका के लोदाई गांव का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अलग-अलग अकाउंट बनाकर भड़काऊ पोस्ट और वीडियो अपलोड करता था. इन पोस्ट और वीडियो में आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने, खिलाफत और जिहाद के लिए लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें गुमराह करने के प्रयास देखे गए.

एसओजी अधिकारियों ने विशिष्ट जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है. जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन में अवैध सामग्री मिली. इस संबंध में पधार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.