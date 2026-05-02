गुजरात: सोशल मीडिया पर ISIS की विचारधारा फैलाने वाला युवक गिरफ्तार
आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा को फैलाने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.
Published : May 2, 2026 at 7:30 PM IST
कच्छ (गुजरात) : स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की पश्चिम कच्छ-भुज टीम ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा फैला रहा था और ऐसी पोस्ट कर रहा था जिनसे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा था.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान फकीरमामाद ईशा गागड़ा (उम्र 32) के रूप में हुई है. वह भुज तालुका के लोदाई गांव का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अलग-अलग अकाउंट बनाकर भड़काऊ पोस्ट और वीडियो अपलोड करता था. इन पोस्ट और वीडियो में आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने, खिलाफत और जिहाद के लिए लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें गुमराह करने के प्रयास देखे गए.
एसओजी अधिकारियों ने विशिष्ट जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है. जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन में अवैध सामग्री मिली. इस संबंध में पधार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों, राष्ट्र-विरोधी तत्वों और कट्टरपंथी मानसिकता वाले व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि वे ऐसी गतिविधियों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध पोस्ट या व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें.
यह घटना कच्छ क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी विचारधारा फैलाने के बढ़ते प्रयासों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की सतर्कता को दर्शाती है. आरोपी के अन्य संपर्कों और संभावित सहयोगियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है.
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