गुजरात: 48 घंटे में रेप के दो दोषियों को 20 साल जेल की सजा, जूनागढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 48 घंटे में दो मामलों में दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई.

Gujarat junagadh court sentenced 20 years in imprisoment to two accused in separate rape case
विसावदर कोर्ट का प्रवेश द्वार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 7:25 PM IST

जूनागढ़ (गुजरात): जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 48 घंटे में दुष्कर्म के दो मामलों में अपना फैसला सुनाया, जिसमें दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट के इस फैसले की चर्चा हो रही है.

शुक्रवार को वंथली तालुका के शापुर के रेप आरोपी फरहान पोपट को 20 साल की सजा सुनाने के बाद, शनिवार को विसावदर कोर्ट ने रानपुर के आरोपी विशाल डाभी को भी 14 साल की नाबालिग से रेप के जुर्म में 20 साल की सजा और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

शुक्रवार को शापुर के फरहान पोपट को जूनागढ़ की एक लड़की से रेप के मामले में 20 साल की सजा और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी. शनिवार को ठीक विसावदर कोर्ट ने आरोपी विशाल डाभी को नाबालिग से रेप करने और उसे प्रेग्नेंट करने के मामले में दोषी ठहराया. विसावदर कोर्ट ने आरोपी विशाल डाभी को 20 साल की सजा और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

विसावदर कोर्ट
विसावदर कोर्ट (ETV Bharat)

14 साल की लड़की को गर्भवती करने का आरोप
जुनागढ जिले के भेसान तालुका के विशाल डाभी नाम के एक युवक ने 14 साल की नाबालीग के परिवार से जान-पहचान की, उसके साथ करीबी रिश्ते बनाए, शादी का झांसा दिया और उसे अपने भरोसे में लेकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद 14 साल की लड़की गर्भवती भी हो गई. जब लड़की ने पेट दर्द की शिकायत के साथ पूरी घटना अपनी मां को बताई, तो परिवार तब हैरान रह गया जब मेडिकल जांच में पता चला कि लड़की पांच महीने की प्रेग्नेंट है. उससे पूरे मामले के बारे में पूछताछ करने पर उसने विशाल डाभी का नाम लिया. आखिर में लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ भेसान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने विशाल डाभी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस कार्रवाई के दौरान पीड़ित लड़की को जांच के लिए जूनागढ़ के एक प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां आखिरकार जूनागढ़ सिविल अस्पताल में लड़की का अबॉर्शन किया गया, जो आरोपी को सजा दिलाने में एक अहम कड़ी साबित हुआ.

3 साल बाद आया फैसला
आरोपी विशाल डाभी के खिलाफ 13 अक्टूबर 2022 को भेसन पुलिस स्टेशन में लड़की से रेप करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. उसके बाद 26 नवंबर 2022 को चार्जशीट जमा की गई, और आखिर में 05 अप्रैल 2023 से विसावदर कोर्ट में सबूत इकट्ठा करना शुरू हुआ. इस दौरान कोर्ट में 16 गवाहों की सुनवाई हुई, जिसमें शिकायत करने वाली और आरोपी के वकीलों ने भी दलीलें दीं. कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को फैसला सुरक्षित रखा लिया था. 23 जनवरी 2026 को विसावदर के चौथे एडिशनल सेशन जज हेतल कुमार जोशी ने 20 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

कोर्ट ने सभी सबूतों की जांच की
केस की सुनवाई के दौरान, विसावदर कोर्ट में पीड़िता और आरोपी के सभी कपड़े, दोनों की मेडिकल रिपोर्ट, मौके पर पंचनामा, अबॉर्शन रिपोर्ट और DNA टेस्ट के साथ FSL जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बहुत गंभीरता से जांच की गई. जूनागढ़ शहर के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के गायनेकोलॉजिस्ट ने रेप की शिकार किशोरी की जांच की. जिसमें डॉक्टरों ने यह भी रिपोर्ट दी कि किशोरी सात से आठ बार दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट हो गई. फिर, डॉक्टरों की सलाह पर नाबालिग का अबॉर्शन सरकारी अस्पताल में किया गया.

संपादक की पसंद

