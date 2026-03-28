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कनाडा से बच्चे को लेकर भारत आ गया था पिता, गुजरात हाई कोर्ट ने मासूम की कस्टडी मां को सौंपी

यह मामला तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की.

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गुजरात हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 4:06 PM IST

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अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में 5 साल के कनाडाई नागरिक बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे के भविष्य और उसके मानसिक विकास के लिए मां का साथ सबसे जरूरी है, खासकर तब जब विदेशी अदालत पहले ही मां के पक्ष में फैसला सुना चुकी हो.

क्या है मामला

यह मामला तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की. महिला का आरोप था कि उसका पति, कनाडा की अदालत के आदेश का उल्लंघन कर, बच्चे को बिना उसकी अनुमति के अवैध रूप से भारत ले आया है.

कनाडा की अदालत

मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बच्चा जन्म से कनाडा का नागरिक है. ओंटारियो (कनाडा) की अदालत ने पहले ही उसकी कस्टडी मां को देने का आदेश दिया था. गुजरात हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि शादी और बच्चे का जन्म कनाडा के कानूनों के तहत हुआ है, इसलिए वहां की अदालत का फैसला सर्वोपरि है. कोर्ट ने पिता को बच्चे का पासपोर्ट और OCI कार्ड भी तुरंत मां को सौंपने का निर्देश दिया.

पिता की दलील

बचाव पक्ष के तौर पर पिता ने पत्नी पर 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' के आरोप लगाए और तर्क दिया कि वह बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उसे भारत लाया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी पिता अपनी मर्जी से बच्चे को एक देश से दूसरे देश नहीं ले जा सकता. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बच्चा कनाडा के सामाजिक और शैक्षिक माहौल में ढला हुआ है, ऐसे में उसे किसी अनजान जगह पर मां से दूर रखना उसके हित में नहीं होगा.

यह फैसला एक नजीर

याचिकाकर्ता के वकील हर्ष पारेख ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय कस्टडी मामलों में एक 'नजीर' बताया है. फिलहाल, हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश पर दो हफ्ते की रोक लगा दी है, क्योंकि पिता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय मांगा है.

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