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गुजरात हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया जिसका नाम SIR में हटाया गया

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसका नाम एसआईआर के बाद हटा दिया, जबकि विधानसभा वोटर लिस्ट में उसका रजिस्ट्रेशन 3 मार्च को शामिल किया गया.

GUJARAT HIGH COURT SIR
गुजरात हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 2:36 PM IST

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अहमदाबादः एसआईआर में नाम कटे जाने वाले अहमदाबाद के रहने वाले जे.बी.पटेल के मामले में गुजरात हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान हटाए गए नाम को 10 अप्रैल को पब्लिश होने वाली वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, ताकि आवेदक 26 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनाव में हिस्सा ले सके.

पेश मामले में हाई कोर्ट ने इलेक्शन ऑफिसर के 4 अप्रैल को दिए गए रिजेक्शन के फैसले को रद्द कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस एन.एस.एस. गौड़ा और जस्टिस जे.एल. ओडेदरा की डिवीजन बेंच के समक्ष हुई. आवेदक ने दलील दी थी कि उसका नाम एसआईआर के दौरान हटा दिया गया जबकि विधानसभा की वोटर लिस्ट में उसका रजिस्ट्रेशन 3 मार्च को स्वीकार कर लिया गया. लेकिन, नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया.

पिटीशनर के वकील कीर्तन मिस्त्री ने इस मुद्दे पर कोर्ट में पेश होते हुए कहा कि उनके क्लाइंट का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में मान्य किया हुआ है, बावजूद नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम शामिल न करना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि महज तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों का हवाला देकर किसी भी नागरिक को वोट देने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.

राज्य सरकार और चुनाव आयोग की और से दलील में कहा गया कि नियमों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले अंतिम मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है लेकिन उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सूची प्रकाशित होने में देरी के कारण याचिकाकर्ता को चुनाव प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 3 मार्च के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता का नाम शामिल हुआ है यह स्वीकार्य करने को कहा और उसे चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी. अदालत ने आगे कहा कि प्रत्येक नागरिक को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है और महज औपचारिकताएं या तकनीकी बातें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती. अंत में हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल के इनकार के आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया.

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