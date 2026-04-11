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गुजरात हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया जिसका नाम SIR में हटाया गया

अहमदाबादः एसआईआर में नाम कटे जाने वाले अहमदाबाद के रहने वाले जे.बी.पटेल के मामले में गुजरात हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान हटाए गए नाम को 10 अप्रैल को पब्लिश होने वाली वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, ताकि आवेदक 26 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनाव में हिस्सा ले सके.

पेश मामले में हाई कोर्ट ने इलेक्शन ऑफिसर के 4 अप्रैल को दिए गए रिजेक्शन के फैसले को रद्द कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस एन.एस.एस. गौड़ा और जस्टिस जे.एल. ओडेदरा की डिवीजन बेंच के समक्ष हुई. आवेदक ने दलील दी थी कि उसका नाम एसआईआर के दौरान हटा दिया गया जबकि विधानसभा की वोटर लिस्ट में उसका रजिस्ट्रेशन 3 मार्च को स्वीकार कर लिया गया. लेकिन, नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया.

पिटीशनर के वकील कीर्तन मिस्त्री ने इस मुद्दे पर कोर्ट में पेश होते हुए कहा कि उनके क्लाइंट का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में मान्य किया हुआ है, बावजूद नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम शामिल न करना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि महज तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों का हवाला देकर किसी भी नागरिक को वोट देने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.