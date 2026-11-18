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गोधरा कांड के 7 दोषियों को गुजरात हाई कोर्ट से राहत, पैरोल 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई

गुजरात हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि चूंकि राज्य सरकार के पास उनकी सजा कम करने की अर्जियां अभी भी लंबित हैं, इसलिए उनकी पैरोल की अवधि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी जाए.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील दीपक सिंधी ने बताया कि सभी सात दोषियों की सजा कम करने की अर्जियां राज्य सरकार के पास लंबित हैं. हालांकि हाई कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि इन अर्जियों पर एक तय समय-सीमा के भीतर फैसला लिया जाए, लेकिन सरकार अभी तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. ऐसे हालात में, इन दोषियों की पैरोल की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए.

कोच में आग लगने से 59 लोगों की गई थी जान

गौरतलब है कि 28 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने की घटना में 59 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में कुल 31 दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. इनमें से सात दोषियों महबूब पोपा, महबूब लतीफो, जाबिर बिनयामीन बेहरा, रमजानी बिनयामीन बेहरा, शौकत बिबिनो, सिराज मेडा और अनवर मेडा ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी पैरोल बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी. ये सात दोषी पहले भी जून और जुलाई के दौरान चार महीने की पैरोल पर रिहा किए गए थे. चूंकि राज्य सरकार के पास उनकी सजा कम करने की दूसरी अर्जियां अभी भी विचाराधीन थीं, इसलिए हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे इन अर्जियों पर जल्द से जल्द, संभव हो तो चार महीने के भीतर कोई फैसला लें. इस मामले में, हाई कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि इन लोगों ने जेल में काफी लंबा समय बिताया है. महबूब पोपा की अर्जी में बताया गया है कि वह पहले ही 22 साल और 11 महीने की जेल काट चुका है. इन परिस्थितियों को देखते हुए, चार महीने की अवधि के लिए, या राज्य सरकार द्वारा सजा में छूट के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने तक जो भी पहले हो पैरोल पर रिहाई का आदेश जारी किया गया था.