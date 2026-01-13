ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर चलता रहेगा मुकदमा, पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सांसद संजय सिंह को लगा बड़ा झटका. चलेगा मुकदमा.

Arvind Kejriwal
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
अहमदाबाद: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिए गए विवादित बयानों के मामले में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है.

अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट से दोनों नेताओं की रिवीजन पिटीशन खारिज होने के बाद, उन्होंने अपील के साथ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दोनों पक्षों की डिटेल में दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया. हाईकोर्ट ने दोनों की पिटीशन खारिज कर दी हैं.

पूरा मामला 2023 का है. गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के पब्लिकली दिए गए बयानों को लेकर मानहानि का केस फाइल किया था. गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर दिए गए बयान झूठे थे. इन बयानों से यूनिवर्सिटी की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा है. इसके कारण क्रिमिनल मानहानि का क्राइम होता है.

अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनके खिलाफ कोई साजिश का आरोप नहीं है. कोई कॉमन क्रिमिनल इरादा साबित नहीं हुआ. इसलिए उनका ट्रायल संजय सिंह के ट्रायल से अलग होना चाहिए. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया. इसके बाद केजरीवाल ने सिटी सेशंस कोर्ट में रिवीजन अर्जी दी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली.

सांसद संजय सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक अहम फैसले को चुनौती दी थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय सिंह की अर्जी को उनके वकील की मौजूदगी में सीआरपीसी के सेक्शन 251 के तहत रिकॉर्ड किया था, जबकि संजय सिंह खुद कोर्ट में मौजूद नहीं थे.

संजय सिंह ने दलील दी कि उनकी गैरमौजूदगी में अर्जी देना कानूनी नहीं है. यह फैसला गलत है. इसलिए इस कार्रवाई को रद्द किया जाना चाहिए. अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट ने दोनों की रिवीजन अर्जी खारिज कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के अपनाए गए प्रोसेस में कोई गंभीर कानूनी कमी नहीं है. ट्रायल को अलग करने या कार्रवाई को रद्द करने का कोई मजबूत आधार नहीं है. सीआरपीसी की धारा 251 के तहत याचिका दायर करने की कार्रवाई कानूनी है.

इन सभी दलीलों के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, दोनों नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि का ट्रायल अब जारी रहेगा. अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबूतों और गवाहों के आधार पर केस आगे बढ़ेगा. केजरीवाल और संजय सिंह को कानूनी ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. इसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केस माना जा रहा है. यह केस प्रधानमंत्री की डिग्री जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा है. इसे कानूनी और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

TAGGED:

PM MODI DEGREE RELATED CASE
KEJRIWAL SANJAY SINGH MODI DEGREE
SETBACK TO KEJRIWAL

