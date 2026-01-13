ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर चलता रहेगा मुकदमा, पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( ANI )

अहमदाबाद: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिए गए विवादित बयानों के मामले में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है. अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट से दोनों नेताओं की रिवीजन पिटीशन खारिज होने के बाद, उन्होंने अपील के साथ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दोनों पक्षों की डिटेल में दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया. हाईकोर्ट ने दोनों की पिटीशन खारिज कर दी हैं. पूरा मामला 2023 का है. गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के पब्लिकली दिए गए बयानों को लेकर मानहानि का केस फाइल किया था. गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर दिए गए बयान झूठे थे. इन बयानों से यूनिवर्सिटी की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा है. इसके कारण क्रिमिनल मानहानि का क्राइम होता है. अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनके खिलाफ कोई साजिश का आरोप नहीं है. कोई कॉमन क्रिमिनल इरादा साबित नहीं हुआ. इसलिए उनका ट्रायल संजय सिंह के ट्रायल से अलग होना चाहिए. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया. इसके बाद केजरीवाल ने सिटी सेशंस कोर्ट में रिवीजन अर्जी दी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली.