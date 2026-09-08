ETV Bharat / bharat

गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका दिया, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

आसाराम ने अंतरिम जमानत पाने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल को मुख्य आधार बनाया था.

ASARAM BAIL REJECTED
गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम अंतरिम जमानत याचिका खारिज की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट, आसुमल उर्फ ​​आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

आसाराम के लिए बड़ा झटका

आसाराम ने अंतरिम जमानत पाने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल को मुख्य आधार बनाया था. राजस्थान में आसाराम को मिली पैरोल की राहत को देखते हुए यह मांग की गई थी कि उन्हें गुजरात में भी अंतरिम जमानत दी जाए. हालांकि, गुजरात सरकार ने आसाराम की अर्जी का विरोध किया.

राज्य सरकार की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हार्दिक दवे हाईकोर्ट में पेश हुए. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अंतरिम जमानत की मांग के खिलाफ कोर्ट के सामने राज्य सरकार का पक्ष रखा. यह ध्यान रखना जरूरी है कि पैरोल और जमानत कानूनी रूप से अलग-अलग तरह की राहत हैं.

पैरोल आम तौर पर जेल में सजा काट रहे कैदी को कुछ खास वजहों और शर्तों के तहत सीमित समय के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत देती है जबकि जमानत का सवाल किसी मामले में आरोपी या दोषी व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने से जुड़ा होता है. इसलिए किसी एक कोर्ट से मिली पैरोल की राहत के आधार पर किसी दूसरे मामले या दूसरे राज्य में जमानत का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आसाराम ने अस्थायी राहत पाने के लिए अपनी बात रखी, जबकि राज्य सरकार ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के हालात पर विचार करने के बाद, गुजरात हाईकोर्ट ने आखिरकार आसाराम की अस्थायी जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने जोधपुर हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट में की गई अस्थायी जमानत की मांग को स्वीकार नहीं किया है. इस फैसले के साथ आसाराम को अब तक गुजरात हाईकोर्ट से अस्थायी जमानत की कोई राहत नहीं मिली है.

ये भी पढ़ें- आसाराम को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेंड केयरटेकर रखने की इजाजत दी

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
INTERIM BAIL PLEA REJECTED
गुजरात हाईकोर्ट आसाराम
अंतरिम जमानत याचिका खारिज
ASARAM BAIL REJECTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.