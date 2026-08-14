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गुजरात हाईकोर्ट का खेड़ा रेप पीड़िता के 29 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार

मेडिकल कमेटी की जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट में भ्रूण और मां की सेहत से जुड़ी जटिलताओं मद्देनजर गर्भपात की सलाह नहीं दी गई.

Gujarat High Court
गुजरात हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 10:26 AM IST

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अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने खेड़ा रेप पीड़िता के 29 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत मांगने वाली याचिका पर एक अहम फ़ैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि गर्भपात नाबालिग और भ्रूण के हित में नहीं था, और हाईकोर्ट ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया.

इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नाबालिग की अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच की जाए. मेडिकल कमेटी की जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट में भ्रूण और मां की सेहत से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए गर्भपात की सलाह नहीं दी गई. इस मेडिकल राय के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि गर्भपात की इजाजत देना सही नहीं है.

हाईकोर्ट ने न केवल गर्भपात की याचिका को खारिज करके मामले को खत्म किया है, बल्कि नाबालिग और नवजात शिशु की देखभाल के लिए कई अहम निर्देश भी दिए हैं. डाकोर के सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के मेडिकल ऑफ़िसर को निर्देश दिया गया है कि वे नाबालिग की सेहत का ठीक से ध्यान रखें और डिलीवरी तक जरूरी फ़ॉलो-अप दें.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नवजात शिशु के जन्म के बाद उसके सही विकास और सेहत के लिए उसे सभी तरह का खास मेडिकल इलाज, जिसमें नवजात शिशु की देखभाल भी शामिल है, दिया जाए. हाईकोर्ट ने नाबालिग और नवजात शिशु की समय-समय पर मेडिकल जांच की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है.

हाईकोर्ट ने बच्चे के भविष्य के बारे में भी साफ व्यवस्था की है. नाबालिग की इच्छा और नवजात शिशु की शारीरिक स्थिति पर विचार करने के बाद, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चे को खेड़ा की स्पेशलाइज़्ड एडॉप्शन एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया का आदेश दिया गया है.

दूसरी ओर अगर नाबालिग अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है, तो जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे उसकी इच्छा जानकर उसे खेड़ा के महिला आश्रय गृह (Women's Shelter) में भेजने के लिए जरूरी कार्रवाई करें. नाबालिग के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखते हुए महिला आश्रय गृह में उसकी इच्छा के अनुसार शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह नाबालिग की डिलीवरी का पूरा मेडिकल खर्च उठाए. इसके अलावा डिलीवरी के बाद छह महीने तक नाबालिग और नवजात शिशु के इलाज, पोषण और जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को सौंपी गई है.

कोर्ट ने यह पक्का करने के लिए भी जरूरी निर्देश दिए हैं कि नाबालिग पीड़िता को मुआवजा मिले. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा गया है कि वह नियमों के अनुसार 'पीड़ित मुआवजा योजना' के तहत प्रक्रिया पूरी करे और नाबालिग पीड़िता को जल्द से जल्द अंतरिम मुआवज़ा देने के लिए कार्रवाई करे.

इन सभी निर्देशों के सही ढंग से लागू होने की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सौंपी गई है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बच्चे के जन्म से लेकर उसे गोद लेने वाली विशेष एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होने तक पूरी व्यवस्था की निगरानी की जाए.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील भावना आचार्य ने बताया कि नाबालिग का गर्भपात कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी. हालाँकि, मेडिकल कमेटी की राय और नाबालिग व भ्रूण के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति न देने का फ़ैसला किया. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नाबालिग के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य तथा नवजात शिशु की देखभाल के लिए जिम्मेदारी से काम करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

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