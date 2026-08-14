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गुजरात हाईकोर्ट का खेड़ा रेप पीड़िता के 29 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने खेड़ा रेप पीड़िता के 29 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत मांगने वाली याचिका पर एक अहम फ़ैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि गर्भपात नाबालिग और भ्रूण के हित में नहीं था, और हाईकोर्ट ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया. इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नाबालिग की अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच की जाए. मेडिकल कमेटी की जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट में भ्रूण और मां की सेहत से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए गर्भपात की सलाह नहीं दी गई. इस मेडिकल राय के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि गर्भपात की इजाजत देना सही नहीं है. हाईकोर्ट ने न केवल गर्भपात की याचिका को खारिज करके मामले को खत्म किया है, बल्कि नाबालिग और नवजात शिशु की देखभाल के लिए कई अहम निर्देश भी दिए हैं. डाकोर के सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के मेडिकल ऑफ़िसर को निर्देश दिया गया है कि वे नाबालिग की सेहत का ठीक से ध्यान रखें और डिलीवरी तक जरूरी फ़ॉलो-अप दें. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नवजात शिशु के जन्म के बाद उसके सही विकास और सेहत के लिए उसे सभी तरह का खास मेडिकल इलाज, जिसमें नवजात शिशु की देखभाल भी शामिल है, दिया जाए. हाईकोर्ट ने नाबालिग और नवजात शिशु की समय-समय पर मेडिकल जांच की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है. हाईकोर्ट ने बच्चे के भविष्य के बारे में भी साफ व्यवस्था की है. नाबालिग की इच्छा और नवजात शिशु की शारीरिक स्थिति पर विचार करने के बाद, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में बच्चे को खेड़ा की स्पेशलाइज़्ड एडॉप्शन एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया का आदेश दिया गया है.