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शादी का वादा करके महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, जानें गुजरात हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

गुजरात हाई कोर्ट ने महिला के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद धोखा देने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द की.

Gujarat High Court Verdict Failure to Marry After Long Relationship does not offense of cheating
गुजरात हाई कोर्ट (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 1:34 PM IST

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अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने शादी का वादा करके महिला से शारीरिक संबंध बनाए थे. हाई कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ इसलिए कि लंबे समय तक चले रिश्ते के बाद शादी नहीं हुई या पुरुष ने शादी करने से इनकार कर दिया. इसका मतलब यह नहीं है कि शुरू से ही शादी का झूठा वादा किया गया था या धोखा देने का आपराधिक इरादा था.

मामला क्या है?
मामले के तथ्यों के अनुसार, महिला और पुरुष जून 2023 से अप्रैल 2025 तक, लगभग दो साल तक रिश्ते में थे. कोर्ट के सामने पेश किए गए तथ्यों से पता चला कि महिला 37 साल की थी. उसने आरोप लगाया कि पुरुष ने शादी का वादा करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. हालांकि, बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया. इन आरोपों के आधार पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत में महिला ने बताया कि रिश्ते के दौरान वे कई बार साथ घूमे और अलग-अलग गेस्ट हाउस में रुके. उसने यह भी कहा कि उनके बीच शादी से जुड़ी मंगलसूत्र बांधने की रस्म भी हुई थी. इस तरह शिकायत में बताए गए तथ्यों के अनुसार रिश्ता थोड़े समय या एक ही मुलाकात तक सीमित नहीं था. बल्कि लंबे समय तक चला था. पुरुष ने इस मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता ने एफआईआर और उसके आधार पर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जिग्नेश नायक ने कोर्ट में तर्क दिया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से देखने पर भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे पता चले कि युवक का शुरू से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं था या उसने युवती को धोखा देने के इरादे से सिर्फ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए थे. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच रिश्ता लगभग दो साल तक चला. इस दौरान वे साथ घूमे और समय बिताया. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि रिश्ते की शुरुआत से ही कोई आपराधिक इरादा था.

हाई कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था
अगर कोई व्यक्ति शादी का वादा करता है लेकिन शादी नहीं होती है तो क्या हर मामले में उस वादे को शुरू से ही झूठा मानकर इसे आपराधिक अपराध माना जा सकता है. इस मामले पर बात करते हुए हाई कोर्ट ने एक अहम बात कही. कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा पूरा न कर पाना और शुरू से ही झूठा वादा करना दोनों एक ही बात नहीं हैं. कोर्ट के लिए यह तय करना जरूरी है कि क्या आरोपी ने जब वादा किया था तब उसका शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था.

'शादी न कर पाना और शादी का झूठा वादा करना एक ही बात नहीं है'
कोर्ट ने देखा कि इस मामले में युवक और युवती के बीच रिश्ता लंबे समय तक चला. वे साथ घूमे, अलग-अलग जगहों पर साथ रहे और रिश्ते के दौरान साथ समय बिताया. इन तथ्यों को देखते हुए पूरे रिश्ते को शुरू से ही शादी के झूठे वादे पर आधारित नहीं माना जा सकता. हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि शिकायत में बताए गए तथ्यों के अनुसार रिश्ता जून 2023 से अप्रैल 2025 तक चला.

इसलिए सिर्फ इसलिए कि रिश्ते के आखिर में शादी का वादा पूरा नहीं हुआ. इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि युवक का शुरू से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं था या उसने सिर्फ धोखा देने के इरादे से वादा किया था. कोर्ट की टिप्पणी का एक अहम पहलू यह है कि शादी न कर पाना और शादी का झूठा वादा करना एक ही बात नहीं है. कानूनी स्थिति अलग हो सकती है. अगर झूठा वादा सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए किया गया हो और उस शादी के झूठे वादे के आधार पर सहमति ली गई हो.

हालांकि अगर दो लोगों के बीच आपसी सहमति से बना रिश्ता लंबे समय तक चलता है और बाद में किसी कारण से शादी नहीं होती है तो सिर्फ शादी न होने से यह साबित नहीं होता कि शुरू से ही धोखा देने या झूठा वादा करने का कोई आपराधिक इरादा था.

'शुरुआती इरादे की अलग से जांच जरूरी है'
वकील जिग्नेश नायक ने कहा कि इस अंतर को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. कोर्ट का फैसला साफ करता है कि शादी के वादे वाले हर रिश्ते को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता. हर मामले के तथ्यों और शुरुआती इरादे की अलग से जांच की जरूरत होती है.

वकील ने कहा कि यह भी साफ है कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि शादी के झूठे वादे के आधार पर शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाएगी. अगर शिकायत और उपलब्ध सबूतों से पहली नजर में यह पता चलता है कि आरोपी ने सिर्फ रिश्ता बनाने के लिए झूठा वादा किया था और शुरू से ही शादी करने का कोई असली इरादा नहीं था तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है.

हालांकि, सिर्फ इस बात से कि रिश्ता खत्म हो गया और शादी नहीं हुई या बाद में शादी करने से इनकार कर दिया गया ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि शुरू से ही आपराधिक इरादा था. इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने रिश्ते की लंबे समय से चली आ रही आपसी सहमति और शिकायत में बताई गई दूसरी बातों पर विचार करने के बाद एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया.

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