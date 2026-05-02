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गुजरात हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता को 22 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

गुजरात हाई कोर्ट ( ETV bharat )

अहमदाबाद: नाबालिग रेप पीड़ितों के अधिकारों और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक अहम फैसले में, गुजरात हाई कोर्ट ने 16 साल की एक नाबालिग को अपना 22 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है. 16 साल की एक लड़की ने रेप की वजह से अपनी प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में आरोपी के खिलाफ वटवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को मेडिकल जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया. कोर्ट में जमा की गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्भपात में आम तौर पर होने वाले जोखिमों के बावजूद, मेडिकल तौर पर गर्भपात संभव है. इसी आधार पर, हाई कोर्ट ने नाबालिग को गर्भपात करवाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने एक अहम निर्देश देते हुए कहा कि गर्भपात करने से पहले नाबालिग की सहमति लेना जरूरी होगा. इसके साथ ही, भ्रूण का डीएनए सैंपल जांच अधिकारी को सौंपना होगा, ताकि अपराध की जांच में मदद मिल सके.