लिव-इन कपल को हाईकोर्ट का आदेश, 'जल्द रजिस्टर कराओ शादी और लड़की के नाम से एफडी भी जरूरी'

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट में अल्पसंख्यक धर्म के एक युवक और बहुसंख्यक धर्म की एक लड़की के लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम मामला सामने आया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कपल को विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी रजिस्टर करने को कहा है और युवक को भविष्य में लड़की की वित्तीय सुरक्षा के लिए उसके नाम पर 3 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश दिया है.

यह पूरा मामला मेहसाणा जिले का है. यहां, अलग-अलग धर्मों के 22 साल के युवक और 21 साल की लड़की लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. हालांकि, बाद में दोनों को अलग कर दिया गया और लड़की को बनासकांठा के पालनपुर में एक महिला शेल्टर होम में रखा गया. इस जबरदस्ती अलग होने के खिलाफ युवक ने गुजरात हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और अपनी पार्टनर की कस्टडी मांगने के लिए कोर्ट में पेश हुआ.

हाई कोर्ट ने लड़की की मर्जी जानने के लिए उसे कोर्ट में पेश करने को कहा था. सुनवाई के दौरान लड़की ने लड़के के साथ रहने और शादी करने की इच्छा जताई.

केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए एक जरूरी निर्देश दिया कि अगर भविष्य में कोई अनचाही स्थिति पैदा होती है तो लड़की की वित्तीय सुरक्षा खतरे में न पड़े. कोर्ट ने लड़के से एक हलफनामा फाइल करने को कहा जिसमें वह लड़की के नाम पर 3 लाख रुपये जमा करने को तैयार हो.

वहीं लड़के ने कोर्ट को बताया कि वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने को तैयार है और इसके लिए सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेगा. इसके साथ ही, उसने लड़की का मेंटेनेंस, रहने की जगह और रहने की जरूरी चीजें देने का भी भरोसा दिलाया और लड़की के साथ इज्जत और सम्मान से पेश आने का भरोसा जताया.

हाई कोर्ट ने लड़के को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. क्योंकि लड़की का बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को लड़की के नाम पर एक खाता खोलने और यह रकम फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, यह भी कहा गया कि इस फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज समय-समय पर लड़की के खाते में जमा हो, इसका इंतजाम किया जाए.

कोर्ट ने साफ किया कि अगर भविष्य में किसी भी वजह से कपल अलग होते हैं, तो 3 लाख रुपये की पूरी रकम लड़की को उसकी वित्तीय सुरक्षा के लिए दी जाएगी.