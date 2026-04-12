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योर ऑनर! पिज्जा-बर्गर से एसिडिटी हुई तो छूटी क्लास, अब यूनिवर्सिटी नहीं देने दे रही एग्जाम

अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है. पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड खाने से होने वाली एसिडिटी की वजह से स्टूडेंट की अटेंडेंस कम हो गई और उसे LLB एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया. कोर्ट ने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से कोई हल निकालने को कहा है ताकि स्टूडेंट का एक साल बर्बाद न हो और इस मामले में आगे की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.

मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के LLB के चौथे साल के स्टूडेंट का का अटेंडेंस कम हो गया था. जानकारी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने उसे एग्जाम में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था क्योंकि स्टूडेंट ज़रूरी 75% अटेंडेंस पूरी नहीं कर सका था. इस फैसले के खिलाफ स्टूडेंट हाई कोर्ट पहुंचा था और राहत मांगी थी ताकि उसकी पढ़ाई खराब न हो.

डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या है

पिटीशनर स्टूडेंट ने कोर्ट में दलील दी कि उसे लंबे समय से एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वह क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था. इस दलील को मजबूत करने के लिए उसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया, जिसमें उसकी बीमारी का जिक्र था.

हालांकि, जांच में एक दिलचस्प बात सामने आई. डॉक्टर ने बताया कि स्टूडेंट की एसिडिटी की मुख्य वजह लगातार पिज्जा और बर्गर खाने की आदत थी. यह भी पता चला कि उसने पिछले तीन महीनों में चार से पांच बार ट्रीटमेंट लिया था.

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