ETV Bharat / bharat

बांग्लादेशी पत्नी और सात माह के बच्चे को पाने की तड़प, हाई कोर्ट पहुंची प्यार की ये अनोखी कहानी

अहमदाबादः कहानी किसी फिल्म जैसी है- एक बांग्लादेशी युवती जो तस्करी के चंगुल से भागकर अहमदाबाद आई, यहां उसे प्यार मिला, शादी हुई और एक छोटा सा परिवार बना. लेकिन कानून की नजर में वह एक 'अवैध घुसपैठिया' है. अब पति ने गुजरात हाई कोर्ट में 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर कर अपनी बांग्लादेशी पत्नी और सात महीने के बच्चे को अदालत के सामने पेश करने की मांग की है.

गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से जवाब पेश किया. सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ता की पत्नी मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक है. भरूच जिले में दर्ज एक एफआईआर (FIR) की जांच से पता चला है कि यह महिला अन्य महिलाओं के साथ, सीमा पार मानव तस्करी करने वाले एक आरोपी की मदद से अवैध रूप से भारत में घुसी थी.

जांच में यह भी सामने आया कि इन महिलाओं को तस्करी कर सीमा पार लाया गया और फिर भारत के अलग-अलग हिस्सों में रखा गया. याचिकाकर्ता की पत्नी किसी तरह उन आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल रही. इसके बाद वह अहमदाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता के संपर्क में आई. बताया गया है कि दोनों में प्यार हुआ, उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा भी है. लेकिन महिला की पहचान और अवैध रूप से भारत में प्रवेश की जांच शुरू होने के बाद, यह पूरा मामला एक कानूनी विवाद में बदल गया.

राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी कि 'फॉरेनर्स एक्ट' (विदेशी अधिनियम), 'पासपोर्ट एक्ट' और आप्रवासन से जुड़े अन्य कानूनों के तहत, उस महिला की आवाजाही पर कानूनी पाबंदियां लगाई गई हैं. सरकार का कहना है कि महिला और बच्चे को सरकारी 'प्रोटेक्शन होम' (संरक्षण गृह) में रखना पूरी तरह से कानूनी है और इसे किसी भी स्थिति में 'अवैध हिरासत' नहीं माना जा सकता.

इसके अलावा, सरकार ने कहा कि चूंकि इस मामले की जांच अभी चल रही है, इसलिए महिला को कहीं भी आने-जाने की पूरी आजादी देना राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिहाज से गंभीर खतरा हो सकता है. इसी कारण उनकी आवाजाही पर रोक लगाई गई है. राज्य सरकार के अनुसार, यहां संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले 'जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार' का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि यह पूरी कार्रवाई सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है.