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गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी को पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार में शामिल होने की दी अनुमति

अहमदाबाद: सूरत से एक अनोखा और मानवीय मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुँचा. आरोपी ने कोर्ट से अपने पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी राहत मांगी. आरोपी ने कुत्ते का 14 सालों तक पालन-पोषण किया था. हाईकोर्ट ने उसकी मांगों को स्वीकार करते हुए पुलिस को उसके साथ रहने के निर्देश दिए.

पेश मामले में फरवरी 2026 के दौरान एक महिला ने सूरत के अथवालाइन्स पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के खिलाफ जिनमें उसका पति भी शामिल था, गंभीर आरोपों के साथ एक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार महिला ने वर्ष 2000 में 25 साल की अवधि के लिए पांच लाख रुपये की एक बीमा पॉलिसी ली थी, जिसकी मैच्योरिटी पर उसे लगभग 19.87 लाख रुपये मिलने थे.

शिकायत में आगे कहा गया है कि पॉलिसी लेते समय महिला ने अपने पिता का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज कराया था लेकिन बाद में उसके पति ने दस्तावेज में बदलाव कर दिया और 'व्हाइटनर' लगाकर पिता के नाम की जगह अपना नाम लिख दिया. इतना ही नहीं, उसने पत्नी के जाली हस्ताक्षर करके बीमा पॉलिसी पर लोन भी ले लिया और वह रकम निकाल ली. इस तरह आरोप है कि कुल मिलाकर लगभग 17.69 लाख रुपये निकाल लिए गए.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी ने सूरत कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की. इस अर्जी में यह तर्क दिया गया कि आवेदक पत्नि की मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा है, और यह भी बताया गया कि उसने ब्रिटेन में रहने वाली अपनी बेटी को 2 लाख रुपये भेजे थे.