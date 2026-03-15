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गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी को पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार में शामिल होने की दी अनुमति

फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में फंसा आरोपी राहत के लिए कोर्ट पहुंचा लेकिन उस दौरान अचानक उसके पालतू कुत्ते की मौत हो गई.

Gujarat High Court
गुजरात हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 12:21 PM IST

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अहमदाबाद: सूरत से एक अनोखा और मानवीय मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुँचा. आरोपी ने कोर्ट से अपने पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी राहत मांगी. आरोपी ने कुत्ते का 14 सालों तक पालन-पोषण किया था. हाईकोर्ट ने उसकी मांगों को स्वीकार करते हुए पुलिस को उसके साथ रहने के निर्देश दिए.

पेश मामले में फरवरी 2026 के दौरान एक महिला ने सूरत के अथवालाइन्स पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के खिलाफ जिनमें उसका पति भी शामिल था, गंभीर आरोपों के साथ एक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार महिला ने वर्ष 2000 में 25 साल की अवधि के लिए पांच लाख रुपये की एक बीमा पॉलिसी ली थी, जिसकी मैच्योरिटी पर उसे लगभग 19.87 लाख रुपये मिलने थे.

शिकायत में आगे कहा गया है कि पॉलिसी लेते समय महिला ने अपने पिता का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज कराया था लेकिन बाद में उसके पति ने दस्तावेज में बदलाव कर दिया और 'व्हाइटनर' लगाकर पिता के नाम की जगह अपना नाम लिख दिया. इतना ही नहीं, उसने पत्नी के जाली हस्ताक्षर करके बीमा पॉलिसी पर लोन भी ले लिया और वह रकम निकाल ली. इस तरह आरोप है कि कुल मिलाकर लगभग 17.69 लाख रुपये निकाल लिए गए.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी ने सूरत कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की. इस अर्जी में यह तर्क दिया गया कि आवेदक पत्नि की मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा है, और यह भी बताया गया कि उसने ब्रिटेन में रहने वाली अपनी बेटी को 2 लाख रुपये भेजे थे.

हालाँकि, इन तर्कों पर विचार करने के बाद सूरत कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद आरोपी ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया और नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर की. जब यह अर्जी लंबित थी, तभी एक अनोखी स्थिति सामने आई. वह पालतू कुत्ता जो पिछले 14 सालों से आवेदक के साथ था मर गया. ऐसे में आवेदक ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर कर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी छूट की माँग की.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आरोपी को पुलिस के साथ पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तत्काल छूट प्रदान कर दी. इसके साथ ही नियमित जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई आने वाले समय के लिए निर्धारित की गई है.

इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील एडवोकेट जय शाह ने कहा कि आरोपी और उसका पालतू कुत्ता लगभग 14 वर्षों से साथ थे और उन दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता था. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत के समक्ष अस्थायी रिहाई के लिए एक निवेदन किया गया, जिसे अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वीकार कर लिया.

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