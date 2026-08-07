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इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन भूख बुरी है, गुजरात HC ने बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने की आरोपी महिला को जमानत दी

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने खाना मांग रही दो साल की मासूम बेटी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने की आरोपी मां को जमानत दे दी है. कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए कहा की कि यह घटना 'दिल दहला देने वाली याद' दिलाती है कि भूख केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, न्याय और जमीर का मामला है.

केस की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार की पीठ ने पिछले हफ्ते दिये अपने फैसले में कहा कि जब भुखमरी किसी मां को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, तो यह विफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की होती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दुखद घटना को करुणा और इस बात के पुख्ता संकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कोई भी मां या बच्चा भुखमरी की पीड़ा सहने को मजबूर न हो.

कोर्ट ने तीन बच्चों की मां की नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली. बता दें, आरोपी मां को मार्च 2026 में सूरत के वराछा पुलिस थाना में दर्ज मामले के तहत बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी महिला ने 2 साल की बेटी द्वारा बार-बार खाना मांगे जाने से परेशान होकर उसकी पिटाई कर दी थी. अदालत ने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज पर एक गंभीर आरोप है और यह सामाजिक न्याय एवं नैतिकता से जुड़े बुनियादी सवाल खड़े करती है.

फैसले में पीठ ने टिप्पणी की कि इस अदालत का मानना ​​है कि सामाजिक न्याय इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर इंसान को भोजन, रहने की जगह, स्वास्थ्य सेवा और सम्मान जैसी बुनियादी जरूरतें मिलनी चाहिए. जब ​​भुखमरी के कारण कोई मां इतना कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है, तो यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की विफलता होती है. अदालत ने फैसले में कहा कि यह घटना सामाजिक कल्याण व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है और कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, की सुरक्षा के लिए राज्य और समाज की नैतिक जिम्मेदारी को उजागर करती है.