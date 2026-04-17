ETV Bharat / bharat

गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आसाराम आश्रम की याचिका खारिज...जमीन सरकार को वापस मिलेगी

अहमदाबाद: अहमदाबाद से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां मोटेरा इलाके में आसाराम के आश्रम से जुड़े लंबे समय की कानूनी लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गई है. गुजरात हाई कोर्ट ने आश्रम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी. इससे राज्य सरकार को कानूनी तौर पर एक बड़ी बढ़त मिली है.

इस मामले में, हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि आसाराम एक आदतन अपराधी है, जिसका मतलब है कि उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह लगातार कानून तोड़ता रहा है. इस सख्त टिप्पणी के साथ, हाई कोर्ट ने आश्रम द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज कर दिया है.

सरकारी वकील जीएच विर्क ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा कि मोटेरा इलाके में आश्रम की जमीन जनहित के लिए बेहद जरूरी है. इस जमीन का इस्तेमाल भविष्य में खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए किया जाएगा, खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स जैसे वैश्विक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी योजना राज्य सरकार बना रही है.

सरकारी वकील जीएच विर्क ने आगे जोर देकर कहा कि आश्रम ने इस जमीन का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करते हुए किया था और इस जमीन पर सरकार का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी सभी दलीलों को मान लिया है.