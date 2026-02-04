ETV Bharat / bharat

गुजरात हाई कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता के अबॉर्शन को मंजूरी दी, सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश

अदालत ने 14 साल की रेप पीड़िता को राहत देते हुए उसे गर्भपात कराने की मंजूरी दे दी है.

Minor girl rescued through habeas corpus Gujarat High Court
गुजरात हाई कोर्ट ने नाबालिग रेप मामले में फैसला सुनाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने दाहोद जिले की 14 साल 6 महीने की रेप पीड़िता के गर्भपात के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इंसानियत का नजरिया अपनाते हुए नाबालिग के साथ हुए अन्याय और उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अबॉर्शन की इजाजत दी है. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग अभी 15 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी.

मामला दाहोद के धनपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ. नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. इस बीच, कोर्ट में केस लंबित होने के बीच स्थिति तब और गंभीर हो गई जब नाबालिग को फिर से किडनैप कर लिया गया. इसके संबंध में धनपुर पुलिस स्टेशन में एक नई शिकायत दर्ज की गई.

नाबालिग को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) दायर की गई थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग मिल गई. कोर्ट के सामने नाबालिग ने साफ तौर पर अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद नाबालिग के अबॉर्शन के लिए फिर से हाई कोर्ट में अर्जी दी गई. हाई कोर्ट ने दाहोद सिविल हॉस्पिटल को नाबालिग की फिर से मेडिकल जांच करने का आदेश दिया. यह मेडिकल रिपोर्ट आज (बुधवार) कोर्ट के सामने पेश की गई, जिसमें यह साबित हुआ कि नाबालिग 15 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी.

इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील मौलिक सोनी ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में साफ कर दिया था कि नाबालिग रेप पीड़िता थी और उसकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. कोर्ट ने दाहोद के प्राइवेट अस्पताल को नाबालिग की सहमति और मेडिकल सलाह के आधार पर गर्भपात पर आखिरी फैसला लेने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, गर्भपात प्रक्रिया के दौरान पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया.

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर बच्चा जिंदा पैदा होता है और नाबालिग उसे रखने की इच्छा जताती है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, फीटल टिश्यू का डीएनए सैंपल जांच के लिए जांच अधिकारी को सौंपने के भी आदेश दिए गए, ताकि आरोपों के खिलाफ सबूत मजबूत हो सकें.

पीड़िता ने शुरू से ही साफ कहा था कि वह प्रेग्नेंसी नहीं चाहती. इसी आधार पर कोर्ट से अबॉर्शन की इजाजत मांगने के लिए अर्जी दी गई थी. पूरी मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अर्जी का निपटारा कर दिया है, और नाबालिग के हितों को ध्यान में रखते हुए इंसानियत के नाते फैसला दिया है.

ये भी पढ़ें: 2 बच्चों के बाप ने नाबालिग लड़की का रेप किया, पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई

TAGGED:

HABEAS CORPUS
MINOR RAPE SURVIVOR
GUJARAT HIGH COURT
MINOR GIRL
PREGNANCY TERMINATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.