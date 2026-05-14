माता-पिता की एक पुरानी लापरवाही और भारत में ही 'विदेशी' बन गई गुजरात की बेटी!
मोज़ाम्बिक में जन्मी राजकोट की बेटी के पास सारे भारतीय दस्तावेज हैं, फिर भी शादी के बाद पति के पास कनाडा नहीं जा पा रही.
Published : May 14, 2026 at 8:44 PM IST
अहमदाबादः राजकोट की रहने वाली 26 साल की एक युवती के लिए उसकी पहचान (नागरिकता) इस समय सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है. उसका जन्म अफ्रीका के मोज़ाम्बिक देश में हुआ था, लेकिन उसकी परवरिश, पढ़ाई और पूरी जिंदगी भारत में ही बीती है. इसके बावजूद कानूनी तकनीकी कमियों के कारण उसे आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई है. इसका नतीजा यह है कि उसे भारतीय पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है और वह अपने पति के साथ कनाडा नहीं जा पा रही है.
18 दिन की उम्र में आई थी भारत
साल 2000 में मोज़ाम्बिक में जन्मी इस लड़की के माता-पिता भारतीय नागरिक ही हैं. जब वह महज 18 दिन की थी, तब मोजाम्बिक में भीषण बाढ़ आ गई थी. इस आपातकालीन स्थिति के कारण उसका परिवार मोज़ाम्बिक सरकार द्वारा जारी एक 'आपातकालीन प्रमाण पत्र' के आधार पर भारत लौट आया था. इसके बाद वह कभी मोज़ाम्बिक नहीं गई. भारत में रहते हुए उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज बन गए और वह नियमित रूप से इनकम टैक्स (आयकर) भी भरती है.
शादी के बाद पासपोर्ट आवेदन में फंसा कानूनी पेंच
असली मुश्किल तब शुरू हुई जब साल 2023 में कनाडा के कैलगरी में रहने वाले एक एनआरआई से उसकी शादी हुई. पति के पास जाने के लिए जब उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, तो पासपोर्ट कार्यालय ने उसका आवेदन खारिज कर दिया. पासपोर्ट अधिकारियों का तर्क है कि चूंकि उसका जन्म भारत से बाहर हुआ था, इसलिए 'नागरिकता अधिनियम' (Citizenship Act) की धारा-4 के तहत मोज़ाम्बिक स्थित भारतीय दूतावास में उसके जन्म का एक साल के भीतर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य था, जो कि उसके माता-पिता ने नहीं कराया था.
दूतावासों के चक्कर और दस्तावेजों का नया जाल
इसके बाद लड़की ने मोज़ाम्बिक हाई कमीशन और वहां स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया. मोज़ाम्बिक प्रशासन ने प्रमाणित किया कि वह उनकी नागरिक नहीं है और वहां के भारतीय दूतावास ने उसके जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापित तो कर दिया, लेकिन पासपोर्ट के लिए इसे नाकाफी बताया. अब पासपोर्ट कार्यालय उससे गृह मंत्रालय द्वारा जारी 'भारतीय नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र' या 'प्राकृतिकरण प्रमाण पत्र' की मांग कर रहा है.
गृह मंत्रालय के नियमों के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए लड़की राजकोट के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां अधिकारियों ने उससे उसका 'विदेशी पासपोर्ट' जमा करने को कहा. कानून के मुताबिक किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता देने से पहले उसके मूल देश का पासपोर्ट देखा जाता है. मगर इस लड़की के सामने अजीब मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि वह महज 18 दिन की उम्र में 'इमरजेंसी सर्टिफिकेट' पर भारत आ गई थी. इसलिए उसके पास कभी किसी विदेशी देश (मोज़ाम्बिक) का पासपोर्ट था ही नहीं.
गुजरात हाई कोर्ट का किया रुख
कलेक्टर कार्यालय और पासपोर्ट दफ्तर से निराश होकर लड़की ने न्याय के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, गुजरात हाई कोर्ट ने उसकी याचिका पर कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि 'नागरिकता अधिनियम' की धारा-3 और धारा-4 के तहत तय की गई कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना किसी भी व्यक्ति को केवल भारत में रहने के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता. अदालत ने टिप्पणी की कि लड़की के माता-पिता की लापरवाही के कारण उस समय जरूरी कानूनी कदम नहीं उठाए गए, जिसका खामियाजा अब बेटी भुगत रही है.
अदालत का अंतिम निर्देश
याचिकाकर्ता के वकील एस.पी. मजूमदार ने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने फिलहाल लड़की को सीधे भारतीय पासपोर्ट जारी करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने उसे पासपोर्ट कार्यालय में दोबारा आवेदन करने की अनुमति दे दी है और पासपोर्ट प्राधिकरण को कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
इसे भी पढ़ेंः