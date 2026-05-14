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माता-पिता की एक पुरानी लापरवाही और भारत में ही 'विदेशी' बन गई गुजरात की बेटी!

अहमदाबादः राजकोट की रहने वाली 26 साल की एक युवती के लिए उसकी पहचान (नागरिकता) इस समय सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है. उसका जन्म अफ्रीका के मोज़ाम्बिक देश में हुआ था, लेकिन उसकी परवरिश, पढ़ाई और पूरी जिंदगी भारत में ही बीती है. इसके बावजूद कानूनी तकनीकी कमियों के कारण उसे आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई है. इसका नतीजा यह है कि उसे भारतीय पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है और वह अपने पति के साथ कनाडा नहीं जा पा रही है.

18 दिन की उम्र में आई थी भारत

साल 2000 में मोज़ाम्बिक में जन्मी इस लड़की के माता-पिता भारतीय नागरिक ही हैं. जब वह महज 18 दिन की थी, तब मोजाम्बिक में भीषण बाढ़ आ गई थी. इस आपातकालीन स्थिति के कारण उसका परिवार मोज़ाम्बिक सरकार द्वारा जारी एक 'आपातकालीन प्रमाण पत्र' के आधार पर भारत लौट आया था. इसके बाद वह कभी मोज़ाम्बिक नहीं गई. भारत में रहते हुए उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज बन गए और वह नियमित रूप से इनकम टैक्स (आयकर) भी भरती है.

शादी के बाद पासपोर्ट आवेदन में फंसा कानूनी पेंच

असली मुश्किल तब शुरू हुई जब साल 2023 में कनाडा के कैलगरी में रहने वाले एक एनआरआई से उसकी शादी हुई. पति के पास जाने के लिए जब उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, तो पासपोर्ट कार्यालय ने उसका आवेदन खारिज कर दिया. पासपोर्ट अधिकारियों का तर्क है कि चूंकि उसका जन्म भारत से बाहर हुआ था, इसलिए 'नागरिकता अधिनियम' (Citizenship Act) की धारा-4 के तहत मोज़ाम्बिक स्थित भारतीय दूतावास में उसके जन्म का एक साल के भीतर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य था, जो कि उसके माता-पिता ने नहीं कराया था.

दूतावासों के चक्कर और दस्तावेजों का नया जाल

इसके बाद लड़की ने मोज़ाम्बिक हाई कमीशन और वहां स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया. मोज़ाम्बिक प्रशासन ने प्रमाणित किया कि वह उनकी नागरिक नहीं है और वहां के भारतीय दूतावास ने उसके जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापित तो कर दिया, लेकिन पासपोर्ट के लिए इसे नाकाफी बताया. अब पासपोर्ट कार्यालय उससे गृह मंत्रालय द्वारा जारी 'भारतीय नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र' या 'प्राकृतिकरण प्रमाण पत्र' की मांग कर रहा है.