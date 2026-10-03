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गुजरात: सरकारी टीचर ने स्कूल की छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया, गिरफ्तार

गुजरात: सरकारी टीचर ने स्कूल की छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया, गिरफ्तार ( ETV Bharat )

राजकोट (गुजरात): राजकोट में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. आठ महीने तक डर में रहने के बाद, लड़की ने आखिरकार अपनी मां को अपनी आपबीती बताई. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गणित के टीचर मोहित टैंक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई है. आरोप है कि टीचर ने अच्छे मार्क्स का लालच देकर और फेल करने की धमकी देकर छात्रा पर मानसिक दबाव डाला. पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि 2 जनवरी, 2026 को टीचर ने क्लासरूम में छात्रा के अकेले होने का फायदा उठाकर उसे गलत तरीके से छुआ. जब छात्रा ने विरोध किया, तो उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई. इसके बाद, 9 जनवरी, 2026 को सुबह 7:15 बजे, टीचर कथित तौर पर छात्रा को किसी बहाने से स्कूल परिसर के बाहर अपने फ्लैट पर ले गया और अपराध को अंजाम दिया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रा का उत्पीड़न अप्रैल 2026 तक जारी रहा, जिसमें टीचर उसे अलग-अलग बहानों से बुलाता रहा. पीड़िता डर के कारण आठ महीने तक चुप रही. यह घटना 23 सितंबर को सामने आई, जब उसकी मां ने उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर उसे बातचीत की. मां की शिकायत के आधार पर, तालुका पुलिस ने आरोपी मोहित टैंक के खिलाफ BNS की धारा 64 और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और 2 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया.