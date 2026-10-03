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गुजरात: सरकारी टीचर ने स्कूल की छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया, गिरफ्तार

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी टीचर ने जनवरी से अप्रैल 2026 तक अलग-अलग मौकों पर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया.

Gujarat govt teacher arrested for raping school girl after threatening to fail her in Rajkot
गुजरात: सरकारी टीचर ने स्कूल की छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया, गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 5:37 PM IST

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राजकोट (गुजरात): राजकोट में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. आठ महीने तक डर में रहने के बाद, लड़की ने आखिरकार अपनी मां को अपनी आपबीती बताई. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गणित के टीचर मोहित टैंक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई है. आरोप है कि टीचर ने अच्छे मार्क्स का लालच देकर और फेल करने की धमकी देकर छात्रा पर मानसिक दबाव डाला. पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि 2 जनवरी, 2026 को टीचर ने क्लासरूम में छात्रा के अकेले होने का फायदा उठाकर उसे गलत तरीके से छुआ. जब छात्रा ने विरोध किया, तो उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई.

इसके बाद, 9 जनवरी, 2026 को सुबह 7:15 बजे, टीचर कथित तौर पर छात्रा को किसी बहाने से स्कूल परिसर के बाहर अपने फ्लैट पर ले गया और अपराध को अंजाम दिया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्रा का उत्पीड़न अप्रैल 2026 तक जारी रहा, जिसमें टीचर उसे अलग-अलग बहानों से बुलाता रहा.

पीड़िता डर के कारण आठ महीने तक चुप रही. यह घटना 23 सितंबर को सामने आई, जब उसकी मां ने उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर उसे बातचीत की. मां की शिकायत के आधार पर, तालुका पुलिस ने आरोपी मोहित टैंक के खिलाफ BNS की धारा 64 और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और 2 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया.

2010 से सरकारी टीचर है आरोपी
राजकोट साउथ डिवीजन के ACP बीजे चौधरी ने बताया कि आरोपी 2010 से सरकारी टीचर के तौर पर काम कर रहा है. वह पहले ध्रोल और जामनगर जिले के जामजोधपुर में काम कर चुका था और पिछले तीन साल से स्कूल नंबर 88 में तैनात था. एसीपी ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसने किसी अन्य छात्रा के साथ भी ऐसी हरकतें की हैं.

इस बीच, सिटी प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के प्रशासनिक अधिकारी रमेश जेठवा ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट मिलने और 48 घंटे तक हिरासत में रहने पर नियमों के अनुसार टीचर को सस्पेंड कर दिया जाएगा.

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