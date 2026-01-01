ETV Bharat / bharat

जूनागढ़ के टीचर बलदेवपरी 'डिजिटल गुरु अवॉर्ड' से सम्मानित होंगे

जूनागढ़ (गुजरात) : कई टीचर हैं जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं. डिजिटल जमाने में टीचर यू ट्यूब और ऐप्स के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जहां वे भौतिकी, गणित, विज्ञान जैसे विषय पर वीडियो बनाते हैं और स्टूडेंट्स को एग्जाम की तैयारी में मदद करते हैं. वहीं बलदेवपरी जूनागढ़ में ऐसे ही एक गणित और विज्ञान टीचर हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाई को आसान और सुलभ बनाया है. इस सेवा के लिए उन्हें कई अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. जूनागढ़ के कथरोटा सेकेंडरी स्कूल के टीचर बलदेवपरी को पढ़ाने की कला को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 5 जनवरी को डिजिटल गुरु अवॉर्ड से सम्मानित करेगी.

राष्ट्रपति अवॉर्ड से सम्मानित हैं बलदेवपरी

जूनागढ़ के कथरोटा सेकेंडरी स्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर बलदेवपरी गोस्वामी को 5 जनवरी को गांधीनगर में राज्य के शिक्षा मंत्री डिजिटल गुरु अवॉर्ड देंगे. बलदेवपरी ने अपनी वेबसाइट, यू ट्यूब चैनल और ऐप के जरिए लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स को मुफ़्त एजुकेशनल संसाधन दिए हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ-साथ कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है. बलदेवपरी को राष्ट्रपति से दो बार सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें बेस्ट टीचर के लिए नेशनल अवॉर्ड (2018) और नेशनल आईसीटी अवॉर्ड (2018) मिला है.

कोरोना काल में गूगल ने भी लिया ध्यान

कोरोना काल में जब पूरे देश और दुनिया में पढ़ाई का ज़्यादातर काम ऑनलाइन था. लॉकडाउन के दौरान बलदेवपरी ने दिन में 15 से 18 घंटे काम किया और 400 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लीं, जिसे गूगल सर्च ने भी नोट किया. जूनागढ़ के इस टीचर को गूगल ने भारत के 35 प्रेरणा देने वाले लोगों में जगह दी. बलदेवपरी के काम की तारीफ़ में गूगल डूडल पर एक स्टोरी पब्लिश की गई.