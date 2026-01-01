जूनागढ़ के टीचर बलदेवपरी 'डिजिटल गुरु अवॉर्ड' से सम्मानित होंगे
जूनागढ़ के टीचर बलदेवपरी को गुजरात 5 जनवरी को डिजिटल गुरु अवॉर्ड से सम्मानित करेगी.
Published : January 1, 2026 at 7:39 PM IST
जूनागढ़ (गुजरात) : कई टीचर हैं जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं. डिजिटल जमाने में टीचर यू ट्यूब और ऐप्स के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जहां वे भौतिकी, गणित, विज्ञान जैसे विषय पर वीडियो बनाते हैं और स्टूडेंट्स को एग्जाम की तैयारी में मदद करते हैं. वहीं बलदेवपरी जूनागढ़ में ऐसे ही एक गणित और विज्ञान टीचर हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाई को आसान और सुलभ बनाया है. इस सेवा के लिए उन्हें कई अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. जूनागढ़ के कथरोटा सेकेंडरी स्कूल के टीचर बलदेवपरी को पढ़ाने की कला को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 5 जनवरी को डिजिटल गुरु अवॉर्ड से सम्मानित करेगी.
राष्ट्रपति अवॉर्ड से सम्मानित हैं बलदेवपरी
जूनागढ़ के कथरोटा सेकेंडरी स्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर बलदेवपरी गोस्वामी को 5 जनवरी को गांधीनगर में राज्य के शिक्षा मंत्री डिजिटल गुरु अवॉर्ड देंगे. बलदेवपरी ने अपनी वेबसाइट, यू ट्यूब चैनल और ऐप के जरिए लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स को मुफ़्त एजुकेशनल संसाधन दिए हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ-साथ कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है. बलदेवपरी को राष्ट्रपति से दो बार सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें बेस्ट टीचर के लिए नेशनल अवॉर्ड (2018) और नेशनल आईसीटी अवॉर्ड (2018) मिला है.
कोरोना काल में गूगल ने भी लिया ध्यान
कोरोना काल में जब पूरे देश और दुनिया में पढ़ाई का ज़्यादातर काम ऑनलाइन था. लॉकडाउन के दौरान बलदेवपरी ने दिन में 15 से 18 घंटे काम किया और 400 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लीं, जिसे गूगल सर्च ने भी नोट किया. जूनागढ़ के इस टीचर को गूगल ने भारत के 35 प्रेरणा देने वाले लोगों में जगह दी. बलदेवपरी के काम की तारीफ़ में गूगल डूडल पर एक स्टोरी पब्लिश की गई.
"मैं 2011 से डिजिटल एजुकेशन दे रहा हूं. कोरोना पीरियड में इसकी बहुत डिमांड थी. स्कूल बंद थे लेकिन पढ़ाई चलती रही. कोरोना पीरियड में मैंने 18-19 घंटे काम किया और क्लास 6 से 10 के लिए वीडियो बनाकर पोस्ट किए. उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला. गूगल ने इस पर ध्यान दिया और उन्हें कॉफी टेबल बुक में शामिल किया."- बलदेवपरी गोस्वामी, डिजिटल टीचर
बलदेवपारी ने डिजिटल का लगातार इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके भी अपनाए हैं. वह मशहूर क्विज़ गेम शो कौन बनेगा करोड़पति जैसे कॉन्सेप्ट के ज़रिए भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं.
स्कूल के लिए एक अनोखा ऐप भी तैयार किया
जूनागढ़ के कथरोटा सेकेंडरी स्कूल में क्लास नौ व दसवीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराई जा रही है. बलदेवपरी के बनाए ऐप में स्टेट बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता प्राप्त गणित, विज्ञान, इंग्लिश, सोशल साइंस और अन्य विषयों की सभी किताबें मिलती हैं. स्टूडेंट्स घर जाकर भी इस ऐप के ज़रिए अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं.
स्कूल के बच्चों ने अपने अनुभव शेयर किए
कथरोटा सेकेंडरी स्कूल में क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को डिजिटल मीडियम से मिलने वाली पढ़ाई पसंद आ रही है. पहले क्लासरूम और लेक्चर से पढ़ाई बोरिंग और थकाऊ होती थी, लेकिन अब मॉडर्न और डिजिटल मीडियम के इस्तेमाल से पढ़ाई ज्ञान के साथ-साथ मज़े का भी ज़रिया बन गई है.
