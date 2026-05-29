गुजरात : गिर में गंभीर वायरस से शेर के दो शावकों की मौत, अब तक 11 शेरों की मौत
एनिमल केयर सेंटर में इलाज के दौरान दो शेर के शावकों की मौत के साथ ही मरने वाले शेरों की संख्या 11 हो गई.
Published : May 29, 2026 at 4:30 PM IST
अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले के गिर पूर्व और गिर पश्चिम फॉरेस्ट डिवीजन में शेरों की अप्राकृतिक मौतों की बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. जसधारा एनिमल केयर सेंटर में इलाज करा रहे दो और शेर के शावकों की मौत हो गई है. इसके साथ ही गिर में शेरों की रहस्यमयी मौतों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है. वन विभाग के पीसीसीएफ भवानी ने इसकी पुष्टि की है.
गिर में दो और शेरों की मौत
पिछले कुछ दिनों से पूर्व और गिर पश्चिम फॉरेस्ट डिवीजन इलाकों में एक के बाद एक शेरों की मौत की घटनाओं से वन विभाग अलर्ट हो गया है. गांधीनगर से वन विभाग के चीफ ऑफिसर पीसीसीएफ भवानी खुद गिर इलाके में पहुंचे हैं और अलग-अलग एनिमल केयर सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर का दौरा करके हालात का जायजा ले रहे हैं.
वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, पीसीसीएफ भवानी पति ने कन्फर्म किया है कि गिर पूर्व के जसाधर एनिमल केयर सेंटर में इलाज करा रहे दो शेर के शावकों की मौत हो गई है. इसके साथ ही अब तक कुल 11 शेरों की मौत हो चुकी है.
शुरुआत में शेरों में बेबेसिया जैसे वायरस या पैरासाइटिक बीमारी का शक जताया गया था, लेकिन अब मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हालात और चिंताजनक हो गए हैं क्योंकि यह बात सामने आई है कि बेबेसिया वायरस नहीं है. अब शेरों में सीडीवी (कैनाइन डिस्टेंपर वायरस) जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण होने की संभावना को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वन विभाग ने मरे हुए शेरों के सैंपल गांधीनगर की लैब में भेज दिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही शेरों की मौत का सही कारण पता चल पाएगा. फिलहाल, गिर पूर्व और गिर पश्चिम के अलग-अलग इलाकों में शेरों पर खास नजर रखना शुरू कर दिया गया है और मेडिकल टीमें एनिमल केयर सेंटर में इलाज करा रहे शेरों पर लगातार नजर रख रही हैं.
गांधीनगर से आए पीसीसीएफ भवानी के पति ने बताया कि बीमारी की वजह से दो और शेर के बच्चों की मौत हो गई है और वन विभाग पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है. गिर के जंगलों में शेरों की बढ़ती मौतों से जंगल प्रेमियों, पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों में काफी चिंता है.
क्या कहा वन मंत्री ने?
गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि शेरों में महामारी को फैलने से रोकने के लिए वन विभाग युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन, हेल्थ चेक-अप और शेरों के शरीर से टिक्स हटाने के लिए खास ट्रीटमेंट कर रहा है. अब तक एक्सपर्ट्स की देखरेख में 350 से ज़्यादा शेरों को सफलतापूर्वक डी-टिक किया जा चुका है, जबकि संदिग्ध लक्षणों वाले शेरों को आइसोलेट करके उनकी हेल्थ पर लगातार नज़र रखी जा रही है. राज्य सरकार और वन विभाग गुजरात की शान एशियाई शेरों के संरक्षण और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं.
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