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गुजरात : गिर में गंभीर वायरस से शेर के दो शावकों की मौत, अब तक 11 शेरों की मौत

एनिमल केयर सेंटर पर शेरों की जा रही देखभाल ( ETV Bharat )

अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले के गिर पूर्व और गिर पश्चिम फॉरेस्ट डिवीजन में शेरों की अप्राकृतिक मौतों की बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. जसधारा एनिमल केयर सेंटर में इलाज करा रहे दो और शेर के शावकों की मौत हो गई है. इसके साथ ही गिर में शेरों की रहस्यमयी मौतों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है. वन विभाग के पीसीसीएफ भवानी ने इसकी पुष्टि की है. गिर में दो और शेरों की मौत

पिछले कुछ दिनों से पूर्व और गिर पश्चिम फॉरेस्ट डिवीजन इलाकों में एक के बाद एक शेरों की मौत की घटनाओं से वन विभाग अलर्ट हो गया है. गांधीनगर से वन विभाग के चीफ ऑफिसर पीसीसीएफ भवानी खुद गिर इलाके में पहुंचे हैं और अलग-अलग एनिमल केयर सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर का दौरा करके हालात का जायजा ले रहे हैं. वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, पीसीसीएफ भवानी पति ने कन्फर्म किया है कि गिर पूर्व के जसाधर एनिमल केयर सेंटर में इलाज करा रहे दो शेर के शावकों की मौत हो गई है. इसके साथ ही अब तक कुल 11 शेरों की मौत हो चुकी है. शुरुआत में शेरों में बेबेसिया जैसे वायरस या पैरासाइटिक बीमारी का शक जताया गया था, लेकिन अब मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हालात और चिंताजनक हो गए हैं क्योंकि यह बात सामने आई है कि बेबेसिया वायरस नहीं है. अब शेरों में सीडीवी (कैनाइन डिस्टेंपर वायरस) जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण होने की संभावना को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.