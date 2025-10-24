ETV Bharat / bharat

आदिवासी लड़कियों ने तोड़ी सदियों पुरानी परंपरा, समानता का दिया संदेश

आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं. गुजरात के वलसाड की आदिवासी महिलाओं ने इसे साबित किया.

Gujarat Gheria Dance
घेरिया नृत्य करतीं युवतियां. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 5:24 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 6:22 PM IST

वलसाड: आदिवासी मान्यता के अनुसार, दिवाली के शुभ दिनों में घर के आंगन में घेरिया नृत्य करने से गृहस्थ को वर्ष भर धन-धान्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसी उत्साह के साथ युवतियां भी इस नृत्य में शामिल हो रही हैं. गुजरात के वलसाड जिले के वेलवाच साईधाम कुंडी गांव में पहली बार युवतियों ने घेरिया नृत्य में भाग लिया.

क्या होता है घेरिया नृत्यः

घेरिया नृत्य गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है. मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा दिवाली के दौरान किया जाता है. इस नृत्य में पुरुष चमकीले रंग के कपड़े, गेंदे की माला और पारंपरिक आभूषण पहनकर प्रदर्शन करते हैं. देवी अंबा की पूजा के साथ-साथ पूरे साल की समृद्धि और खुशी के लिए किया जाता है.

घेरिया नृत्य. (ETV Bharat)

महिलाओं ने तोड़ी परंपराः

इस साल वेलवाच साईधाम कुंडी गांव की महिलाओं ने इस पारंपरिक प्रथा को तोड़कर एक नई शुरुआत की है. युवा समूह द्वारा गांव की लगभग 10 महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर घेरिया नृत्य के लिए तैयार किया गया.

पुरुषों के बराबर भागीदारीः

महिलाएं दिवाली से एक सप्ताह पहले से लगातार अभ्यास कर रही थीं. अब पुरुषों के बराबर उत्साह से नृत्य कर रही हैं. युवा समूह के सदस्यों का कहना है, "हमारा मुख्य लक्ष्य आदिवासी संस्कृति को जीवित रखना है, लेकिन साथ ही हम इस परंपरा में महिलाओं को भी शामिल करना चाहते थे. आज हमारी महिलाएं मंच पर आई हैं, यह न केवल गौरव की बात है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा भी है."

Gujarat Gheria Dance
घेरिया नृत्य में पुरुषों के साथ युवतियां. (ETV Bharat)

घेरिया नृत्य आकर्षण का केंद्रः

गांव में दिवाली के दौरान प्रतिदिन घेरिया नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. महिलाओं की भागीदारी ने इन कार्यक्रमों में एक अनोखा आकर्षण जोड़ दिया है. सड़क से गुजरने वाले लोग रंग-बिरंगे परिधानों में महिलाओं को घेरिया नृत्य करते देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं. कई लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिसके कारण वेलवाच साईधाम कुंडी का घेराइया मंडल अब पूरे वलसाड जिले में चर्चा का केंद्र बन गया है.

क्या कहते हैं स्थानीय लोगः

स्थानीय लोगों का कहना है कि घेरिया नृत्य में महिलाओं की उपस्थिति एक अनूठा दृश्य है. पीढ़ियों से पुरुषों तक सीमित रही यह प्रथा अब बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. यह पहल अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणादायी सिद्ध होगी. अपनी उत्साहपूर्ण भागीदारी से महिलाओं ने न केवल घेरिया नृत्य को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि समूचे आदिवासी समाज में समानता का प्रतीक भी सिद्ध हुई हैं.

Gujarat Gheria Dance
घेरिया नृत्य में पुरुषों के साथ युवतियां. (ETV Bharat)

Last Updated : October 24, 2025 at 6:22 PM IST

