गुजरात : गोधरा में रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. ( IANS )

पंचमहल ( गुजरात) : गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. बताया जाता है कि यह हादसा बमरौली रोड स्थित वृंदावन-2 सोसाइटी में घटित हुआ. घर में आग लगने से चार सदस्यों की मौत हो जाने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मरने वालों में माता-पिता और दो बेटे शामिल हैं. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, गोधरा के वृंदावन 2 सोसाइटी में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई. सोसाइटी के लोगों ने बिल्डिंग से धुआं निकलते देखा. इसके बाद इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.