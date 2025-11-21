ETV Bharat / bharat

गुजरात : गोधरा में रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

ज्वेलर कमलभाई दोशी समेत परिवार के चार लोगों की घर में लगी आग से दम घुटने की वजह से मौत हो गई.

Four members of a family died in a house fire.
घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 1:05 PM IST

पंचमहल ( गुजरात) : गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई.

बताया जाता है कि यह हादसा बमरौली रोड स्थित वृंदावन-2 सोसाइटी में घटित हुआ. घर में आग लगने से चार सदस्यों की मौत हो जाने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मरने वालों में माता-पिता और दो बेटे शामिल हैं.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, गोधरा के वृंदावन 2 सोसाइटी में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई. सोसाइटी के लोगों ने बिल्डिंग से धुआं निकलते देखा. इसके बाद इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.

घर में सभी बेहोश हो गए थे- घर से धुआं निकलता देख फायर विभाग ने घर का दरवाजा तोड़ा और परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकाला. हालांकि, सभी सदस्य बेहोश थे, इसलिए उन्हें इलाज के लिए गोधरा सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया.

एक ही परिवार के चार लोगों ने तोड़ दिया दम
एक ही परिवार के चार लोगों ने तोड़ दिया दम (ETV Bharat)

परिवार की दम घुटने से मौत- घटना के बाद दोशी परिवार के चार सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई. फायर ऑफिसर ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि परिवार के सदस्यों की मौत दम घुटने से हुई क्योंकि एयर-प्रूफ घर होने के कारण धुआं बाहर नहीं निकला. आग रात में लगी थी.

सगाई से पहले बड़े बेटे की मौत- मरने वालों में माता-पिता और दो बेटे शामिल हैं. जिसमें 50 साल के कमलभाई दोशी, 45 साल की देवलबेन दोशी और 24 साल के देव और 22 साल के राज की मौत हो गई है. दोशी परिवार अपने बेटे देव दोशी की सगाई के लिए वापी जा रहा था. गौरतलब है कि कमलभाई दोशी एक ज्वैलर हैं. दोशी परिवार के बड़े बेटे की सगाई होने के कारण वापी जाने के लिए कार बुलाई गई थी.

