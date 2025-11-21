गुजरात : गोधरा में रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
ज्वेलर कमलभाई दोशी समेत परिवार के चार लोगों की घर में लगी आग से दम घुटने की वजह से मौत हो गई.
Published : November 21, 2025 at 1:05 PM IST
पंचमहल ( गुजरात) : गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई.
बताया जाता है कि यह हादसा बमरौली रोड स्थित वृंदावन-2 सोसाइटी में घटित हुआ. घर में आग लगने से चार सदस्यों की मौत हो जाने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मरने वालों में माता-पिता और दो बेटे शामिल हैं.
Panchmahal, Gujarat: Four people died after a fire broke out in a house in Godhra. The incident occurred in Vrindavan-2 Society on Bamrauli Road. Residents informed the fire brigade after noticing smoke coming from the house pic.twitter.com/LqdOprcEak— IANS (@ians_india) November 21, 2025
पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, गोधरा के वृंदावन 2 सोसाइटी में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई. सोसाइटी के लोगों ने बिल्डिंग से धुआं निकलते देखा. इसके बाद इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.
घर में सभी बेहोश हो गए थे- घर से धुआं निकलता देख फायर विभाग ने घर का दरवाजा तोड़ा और परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकाला. हालांकि, सभी सदस्य बेहोश थे, इसलिए उन्हें इलाज के लिए गोधरा सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया.
परिवार की दम घुटने से मौत- घटना के बाद दोशी परिवार के चार सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई. फायर ऑफिसर ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि परिवार के सदस्यों की मौत दम घुटने से हुई क्योंकि एयर-प्रूफ घर होने के कारण धुआं बाहर नहीं निकला. आग रात में लगी थी.
सगाई से पहले बड़े बेटे की मौत- मरने वालों में माता-पिता और दो बेटे शामिल हैं. जिसमें 50 साल के कमलभाई दोशी, 45 साल की देवलबेन दोशी और 24 साल के देव और 22 साल के राज की मौत हो गई है. दोशी परिवार अपने बेटे देव दोशी की सगाई के लिए वापी जा रहा था. गौरतलब है कि कमलभाई दोशी एक ज्वैलर हैं. दोशी परिवार के बड़े बेटे की सगाई होने के कारण वापी जाने के लिए कार बुलाई गई थी.
