पाकिस्तान: कराची जेल में बंद गुजरात के मछुआरे ने दम तोड़ा, अस्पताल में भी पैर पर लगी थी बेड़ी

पाकिस्तान की जेलों में मरीजों के साथ क्रूरता कराची की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को बीमार पड़ने पर कराची के अस्पताल ले जाया जाता है. घटना को लेकर समुद्र सुरक्षा श्रमिक संघ के अध्यक्ष और मछुआरों की समस्या पर राज्य और केंद्र सरकार से बातचीत करने वाले बालूभाई सोचा ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों पर इस तरह के अमानवीय व्यवहार और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. बालूभाई साल 2000 से लगातार भारतीय मछुआरों की समस्या को उठाने और राज्य और भारत सरकार के सामने रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. मछुआरों की समस्या को लेकर वे भारत के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं. लेकिन हर साल पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां ​​भूमध्य सागर से भारतीय मछुआरों का अपहरण कर रही हैं.

मरने वाले बदनसीब में भगाभाई भी शामिल पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की जेल भारतीय मछुआरों के लिए मौत की जेल बनती जा रही है. जेलों और अस्पतालों में भारतीय मछुआरों के लिए सही इलाज की सुविधा न होने की वजह से, पाकिस्तान की जेलों और अस्पतालों में कई मछुआरों की जान चली गई है. ऊना तालुका के चिखली गांव के 38 साल के मछुआरे भगाभाई बामनिया का नाम भी एक और बदनसीब मछुआरे में शामिल हो गया है.

पाकिस्तान की कराची जेल में बंद गुजरात के गीर सोमनाथ जिले के ऊना तालुका के चिखली गांव के मछुआरे भगाभाई बामनिया अचानक बीमार पड़ गया. इस पर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां 16 जनवरी को उसकी मौत हो गई. अस्पताल का जो वीडियो सामने आया है, उसमें अस्पताल में बिस्तर पर लोहे की बेड़ियों से भगाभाई को बांधा गया था.

जूनागढ़ (गुजरात): पाकिस्तान के कराची जेल में बंद गुजरात के एक मछुआरे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. वहीं अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मछुआरे के बेड पर लेटे रहने के दौरान भी उसके दोनों पैरों को लोहे की बेड़ियों से बांधा गया था. घटना से मछुआरों के परिवार व मछुआरा समाज में आक्रोश है.

पाकिस्तानी जेल में करीब 200 भारतीय मछुआरे

पाकिस्तानी मरीन एजेंसी की और से दरियाई सीमा से अपहरण किए अभी भी करीब 200 भारतीय मछुआरों पाकिस्तानी जेलों में बंद है. मृतक भगाभाई बामनिया को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने 18 फरवरी 2022 को उनकी नाव बुराक के साथ अपहरण कर लिया था. जिसका नंबर आईएनजी जीजे 11 एमएम 21 था. उसके बाद सभी मछुआरों के साथ भगाभाई बामनिया को पाकिस्तान की कराची जेल में रखा गया था. जहां 16 जनवरी 2026 को उसने दम तोड़ दिया. बता दें कि मृतक भगाभाई के परिवार में उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं.

जेल में बंद मछुआरों के परिवारों को सरकारी मदद

मछुआरों की समस्या और उस पर काम कर रहे रजिस्टर्ड समुद्र सुरक्षा श्रमिक संघ के अध्यक्ष बालूभाई सोचा ने ईटीवी भारत से फोन पर खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पाकिस्तान में कैद हर भारतीय मछुआरे के परिवार को गुजारे के लिए प्रति दिन 300 रुपये और गुजारे के खर्च के लिए हर महीने 9000 रुपये भी दे रही है. इसमें एक शर्त यह भी रखी गई है कि कोई भी मछुआरा समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करने के बाद एक से अधिक बार पाकिस्तान की जेल में बंद न रहा हो. ऐसे में मछुआरों के परिवारों को सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है. इसके अलावा, किसी भी मछुआरे के मछली पकड़ते समय पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने के बाद अपराधिक रिकॉर्ड वाले मछुआरों के परिवारों को सरकार कोई राहत या मदद नहीं देती है.

मछुआरों की भारतीय तट पर खड़ी नाव (file photo-ETV Bharat)

मछली पकड़ने का उद्योग भी संकट में

गुजरात का मत्स्य उद्योग भी इस समय संकट में चल रहा है. कोरोना के बाद सबसे अधिक खराब हालात मछुआरों और मत्स्य पालन के साथ जुडे मत्स्य उद्योगो में देखने को मिली हैं. इसके पीछे समुद्र में बढ़ते प्रदूषण की वजह से मछलियों की संख्या में कमी आई है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय मांग भी कम हो रही है. इसके अलावा, नावों में जाकर मछली पकड़ने का खर्च भी हर साल बढ़ रहा है, जिसके मुकाबले नाव मालिकों को चार महीने के सीजन में कोई सीधा आर्थिक फायदा नहीं होता है. जिसकी वजह से आज भी 50 प्रतिशत से अधिक नावें नए सीजन में पहली बार मछली पकड़ने के लिए समुद्री यात्रा पर नहीं निकली हैं.

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पेट्रोलिंग

पिछले दो सालों में सब से कम भारतीय नावों को पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों ने अपहरण किया है. क्योंकि भारतीय जल सीमा में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की लगातार पेट्रोलिंग और कड़ी निगरानी के चलते भारतीय मछुआरे इंटरनेशनल जलसीमा पार कर पाकिस्तान की ओर नहीं जाते हैं. पिछले कुछ सालों में समुद्र से ड्रग्स की तस्करी का एक सिलसिला शुरू हो गया था. इसके चलते भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ​​इंटरनेशनल बॉर्डर से समुद्र के रास्ते भारत में आने वाले ड्रग्स को रोकने के लिए सघन जांच करती हैं, जिसके चलते भारतीय मछुआरों ने इंटरनेशनल जलक्षेत्र में जाना बंद कर दिया है.

