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गुजरात का AC सरकारी स्कूल, एडमिशन पाने की होड़, प्राइवेट स्कूलों को दे रहा टक्कर

हर साल एडमिशन का इंतजार आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन पढ़ाई की वजह से प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने को मजबूर हो गए हैं. जिससे स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस साल कुल संख्या 442 तक पहुंच गई है. जबकि 15 और स्टूडेंट्स अभी भी एडमिशन पाने का इंतजार कर रहे हैं. पिछले पांच वर्षों में, इस स्कूल में प्राइवेट स्कूलों के 50 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है.

इसके अलावा, पीएम श्री स्कूल स्कीम के तहत स्कूल में चार विशेषज्ञ टीचर आवंटित किए गए हैं. जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर और कंप्यूटर टीचर रखे गए हैं. जिससे प्राइवेट स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं पीएम श्री स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में भी मिलती हैं. बच्चे सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि स्कूल की दीवारों से भी सीखते हैं. सभी क्लास की दीवारों पर अलग-अलग विषय की जानकारी और ज्ञान को आकर्षक तरीके से दिखाया गया है ताकि बच्चे सीख सकें. पढ़ाई के अलावा, स्कूल में मातृ पितृ पूजा, तुलसी पूजा, भगवद गीता श्लोक का पाठ जैसी कई कल्चरल एक्टिविटी भी होती हैं. हर साल सालाना त्योहार भी मनाए जाते हैं. स्कूल को दो बार जिला स्तर का स्वच्छ विद्यालय अवॉर्ड और स्पोर्ट्स में जिला लेवल का मेडल समेत कई अवॉर्ड मिल चुके हैं.

यह स्कूल पीएम श्री स्कूल योजना (PM SHRI Schools) के तहत चुना गया है जिसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं देखने को मिलेंगी. स्कूल की खासियत की बात करें तो स्कूल में CCTV कैमरे, सभी 15 क्लास में स्मार्ट टीवी या स्मार्ट बोर्ड, सभी क्लास में ब्रॉडबैंड-WiFi, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ-साथ स्पोर्ट्स रूम, म्यूजिक यंत्र, स्पोर्ट्स का सामान, ऑटोमैटिक बेल सिस्टम, जैसी सारी सुविधाएं हैं.

चकलासी स्थित पीएम श्री ब्रांच स्कूल राज्य का पहला सोलर पावर्ड स्कूल है. स्कूल की सभी कक्षाएं और कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्पोर्ट्स रूम में AC की सुविधा है. सरकार की मदद से स्कूल में 25 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है. सभी क्लास में AC चालू रखने के बावजूद बिजली की बचत हो रही है. बिल जीरो आने के साथ ही स्कूल को 40 हजार रुपये की आमदनी होती है.

खेड़ा (गुजरात) : खेड़ा जिले के नाडियाद तहसील के चकलासी गांव में स्थित पीएम श्री ब्रांच स्कूल राज्य का पहला सोलर पावर्ड AC प्राइमरी स्कूल है. जो आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतरीन शिक्षा देने वाले स्मार्ट स्कूलो में सामिल है. इस स्कूल में ऐसी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ देता है. जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स भी अब इस सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं. यह स्मार्ट स्कूल राज्य का एक अनोखा मॉडल स्कूल बन कर उभर रहा है. स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला यह स्कूल ऊर्जा बचाने और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश करता है.

मॉडल स्कूल के तौर पर उभरा

सरकार के साथ-साथ स्कूल को दानदाताओं और गांव वालों से भी लगातार मदद मिलती रहती है. गांव के NRI सोशल मीडिया के जरिये स्कूल की एक्टिविटीज देखकर स्कूल को डोनेशन देते रहते हैं. जब भी जरूरत होती है, दानदाता दिल खोलकर स्कूल को हर सुविधा के लिए मदद करते हैं. हर साल, विदेश से एक दानदाता वार्षिक फेस्टिवल मनाने के लिए एक हजार डॉलर देता है. सभी के समर्थन से स्कूल लगातार तरक्की कर रहा है. सरकार, दानदाता, टीचर्स और गांववालों की मिली-जुली कोशिशों से यह स्कूल राज्य में एक मॉडल स्कूल के तौर पर पहचान बना रहा है.

चकलासी गांव में स्थित पीएम श्री ब्रांच स्कूल (ETV Bharat)

पीएम श्री ब्रांच स्कूल, चकलासी के प्रिंसिपल प्रतीक पटेल ने कहा, "हमारा पीएम श्री चकलासी ब्रांच स्कूल राज्य का पहला सोलर पावर्ड AC स्कूल है. स्कूल के अंदर कई तरह की सुविधाएं हैं. जैसे स्कूल की सभी क्लास में AC. सभी क्लास में ब्रॉडबैंड, स्कूल कैंपस CCTV कैमरों से लैस है. इसके साथ ही, स्कूल के अंदर WiFi भी है. स्कूल में सात क्लास हैं, जिनमें से सात को सरकार ने स्मार्ट बोर्ड दिए हैं, बाकी पांच क्लास में स्मार्ट TV लगे हैं, जो डोनर्स ने दिए हैं."

उन्होंने कहा, "स्कूल में एक बड़ा वार्षिक फेस्टिवल होता है, जिसमें दो हजार से ज्यादा लोग आते हैं. पीएम श्री स्कीम के तहत, स्कूल को चार रिसोर्स पर्सन दिए गए हैं, जिसमें एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर, एक कंप्यूटर टीचर, एक स्पोर्ट्स टीचर और एक म्यूजिक टीचर शामिल हैं. जिससे बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाया जा सके. इस बार, 26 बच्चों ने मौजूदा हालात में प्राइवेट स्कूल से हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है. पेरेंट्स ने भी अनुभव किया है कि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में नहीं है, इस पीएम श्री चकलासी ब्रांच स्कूल में हैं."

पीएम श्री स्कूल के गणति टीचर निमेशकुमार ठक्कर ने कहा, "मैं यहां साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी जिंदगी में भी काम आता है. यानी उसे जो भी शिक्षा मिलती है, वह उसकी जिंदगी में बहुत काम आती है. इसलिए, अगर यह शिक्षा टेक्स्टबुक के टॉपिक पढ़ने के बजाय एक्टिविटीज के जरिये सिखाई जाए, तो वह इसे लंबे समय तक याद रख सकता है और जो उसने सीखा है, उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है. इसी मकसद से, हमारे स्कूल में एक साइंस लैब बनाई गई है, जो दूसरे स्कूलों से अलग है. इसमें टेक्स्टबुक में बताई गई यूनिट्स को बच्चों को अलग-अलग एक्टिविटीज के जरिये पढ़ाया जाता है. जिससे बच्चों को फायदा होता है. ऐसी खास एक्टिविटीज की वजह से बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पसंद करते हैं."

उन्होंने कहा कि साइंस लैब में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट AC लैब बनाई गई है. इसके साथ ही, स्कूल में दूसरी एक्टिविटीज भी दूसरे स्कूलों से खास हैं. जिसकी वजह से, पेरेंट्स आकर्षित होकर इस स्कूल में एडमिशन लेना पसंद करते हैं.

पीएम श्री स्कूल की एक छात्रा शीतल ने कहा, "मेरा स्कूल गुजरात का पहला सोलर-पावर्ड AC स्कूल बन गया है. हमारे स्कूल के टीचर हमें बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं. हमारे स्कूल की हर क्लास में AC लगा है. हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती हैं. मेरे स्कूल में एक साइंस लैब भी है, जो गुजरात के किसी दूसरे स्कूल में नहीं है. हम उस लैब में परीक्षण करते हैं."

छात्रा ने बताया कि हमारे स्कूल में राज्य के मंत्री संजयसिंह महिडा और सांसद देवुसिंह चौहान भी आए थे. हमारा स्कूल प्राइमरी स्कूल होने के बावजूद, हर साल वार्षिक उत्सव होता है. मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है, मुझे अपने स्कूल पर गर्व है."

इस स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के अभिभावक दर्शन वाघेला ने बताया कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को पांचवीं कक्षा तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, वहां रिजल्ट कम आता था. वहां कोई जरूरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करवाई गईं. उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया से इस स्कूल के बारे में पता चला कि स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर अच्छे हैं और यहां बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, और बच्चों पर काफी ध्यान दिया जाता है, इसलिए पांचवीं कक्षा के बाद उन्होंने अपने बेटे को इस स्कूल में डाल लिया, उसके बाद मेरे बच्चे का बहुत विकास हुआ है, वह स्मार्ट हो गया है और हर तरह से एक्टिव हो गया है. उसके बाद मेरे छोटे बच्चे का भी पहली कक्षा में यहीं एडमिशन हो गया है, मेरे भाई के दो छोटे बेटों का भी यहीं एडमिशन हो गया है. हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल भी है, लेकिन हमने अपने बच्चों का यहां एडमिशन लिया है.

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