गुजरात: हिम्मतनगर में किसानों ने निकाला विशाल कैंडल मार्च, सरकार को दिया संदेश
गुजरात के हिम्मतनगर में शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है. जमीन छिन जाने के डर से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.
Published : October 18, 2025 at 5:22 PM IST
साबरकांठा (गुजरात): हिम्मतनगर शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के खिलाफ 11 गांवों के लोगों का विरोध अब चरम पर पहुंच गया है. प्राधिकरण की अधिसूचना के बाद 40 प्रतिशत जमीन कटने की आशंका से किसानों में भारी गुस्सा है. अधिसूचना को किसी भी कीमत पर रद्द करने की मांग के साथ 11 गांवों के हजारों लोग एक बार फिर हिम्मतनगर शहर में इकट्ठा हुए. उन्होंने शुक्रवार रात को एक विशाल कैंडल मार्च भी निकाला और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.
जमीन हमारी, मेहनत हमारी, लेकिन फैसला सरकार का?
यह सवाल हिम्मतनगर के 11 गांवों के किसानों के मन में घूम रहा है. हडियोल, बेराना, कंकनोल जैसे 11 गांवों के किसानों में असंतोष का माहौल है. हुडा का नोटिफिकेशन भले ही विकास का राग अलाप रहा हो, लेकिन इसके पीछे छिपा 40 प्रतिशत भूमि कटौती का प्रावधान किसानों की जिंदगी तबाह करने वाला है. 40 प्रतिशत जमीन का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत और रोजी-रोटी है.
खेत की जमीन छिन जाने के डर से किसान गुस्से में हैं. रोज नए कार्यक्रम देकर इन 11 गांवों के लोगों ने हिम्मतनगर में आंदोलन की एक नई मिसाल कायम की है. यह विरोध अब गांव की सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर के राजमार्गों पर भी आ गया है.
हिम्मतनगर की सड़कों पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गईं, अंधेरे में यह रोशनी सरकार की आंखें खोलने का संदेश जैसा था. हडियोल से कंकनोल तक 11 गांवों के 11 हजार से ज्यादा लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकले. इस शांतिपूर्ण मार्च ने दिखा दिया कि उनका संघर्ष बिना समाधान के नहीं रुकेगा. हजारों की संख्या में जुटे इन किसानों ने एक बार फिर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है. किसानों की एकता और आक्रोश साफ जाहिर कर रहा है कि अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है.
सरकार को संदेश देने के लिए निकाला कैंडल मार्च
हिम्मतनगर की धरती पर किसानों का जनाक्रोश उमड़ पड़ा है. 11 गांवों के लोगों ने एकमत होकर 40 प्रतिशत जमीन काटने की नीति के खिलाफ प्राधिकरण की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की. शनिवार को कैंडल मार्च के जरिये किसानों ने सरकार को सतर्क रहने का साफ संकेत दिया है. अब सवाल यह है कि इस विकास योजना के खिलाफ किसानों के हितों का संतुलन कैसे बनेगा?
यह भी पढ़ें- गुजरात के साबरकांठा में दो गुटों के बीच झड़प, 30 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी