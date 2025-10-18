ETV Bharat / bharat

गुजरात: हिम्मतनगर में किसानों ने निकाला विशाल कैंडल मार्च, सरकार को दिया संदेश

साबरकांठा (गुजरात): हिम्मतनगर शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के खिलाफ 11 गांवों के लोगों का विरोध अब चरम पर पहुंच गया है. प्राधिकरण की अधिसूचना के बाद 40 प्रतिशत जमीन कटने की आशंका से किसानों में भारी गुस्सा है. अधिसूचना को किसी भी कीमत पर रद्द करने की मांग के साथ 11 गांवों के हजारों लोग एक बार फिर हिम्मतनगर शहर में इकट्ठा हुए. उन्होंने शुक्रवार रात को एक विशाल कैंडल मार्च भी निकाला और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.

जमीन हमारी, मेहनत हमारी, लेकिन फैसला सरकार का?

यह सवाल हिम्मतनगर के 11 गांवों के किसानों के मन में घूम रहा है. हडियोल, बेराना, कंकनोल जैसे 11 गांवों के किसानों में असंतोष का माहौल है. हुडा का नोटिफिकेशन भले ही विकास का राग अलाप रहा हो, लेकिन इसके पीछे छिपा 40 प्रतिशत भूमि कटौती का प्रावधान किसानों की जिंदगी तबाह करने वाला है. 40 प्रतिशत जमीन का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत और रोजी-रोटी है.

खेत की जमीन छिन जाने के डर से किसान गुस्से में हैं. रोज नए कार्यक्रम देकर इन 11 गांवों के लोगों ने हिम्मतनगर में आंदोलन की एक नई मिसाल कायम की है. यह विरोध अब गांव की सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर के राजमार्गों पर भी आ गया है.