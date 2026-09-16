पीएम मोदी से मुलाकात ने बदली जिंदगी, रिवाबा जडेजा ने साझा किया एनजीओ से सियासत तक का सफर
गुजरात की शिक्षा राज्य मंत्री रिवाबा जड़ेजा ने जयपुर में ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ अश्निनी विजय प्रकाश पारीक से खास बातचीत की.
Published : September 16, 2026 at 9:11 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 9:17 PM IST
जयपुर: भारतीय युवा संसद कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान गुजरात की शिक्षा राज्य मंत्री रिवाबा जडेजा ईटीवी भारत से मुखातिब हुईं. उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत से लेकर लैंगिक समानता, सरकार के नजरिए और मौजूदा जेन-जी आंदोलन को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी. मंत्री जडेजा ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साल 2018 में हुई मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी. प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वह एक एनजीओ चला रही हैं. इस पर जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, तो रिवाबा ने बताया कि किसी भी तरह से देश की सेवा करना ही उनकी प्राथमिकता है, चाहे वह ब्यूरोक्रेसी, सेना या अन्य किसी रूप में क्यों न हो.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति में युवाओं की जरूरत पर जोर दिया और उन्हें एक नया विचार देते हुए कहा कि अगर आपका लक्ष्य एक है, तो उसे हासिल करने का जरिया कुछ भी हो सकता है. लिहाजा, उन्होंने विकसित भारत और देश निर्माण के लिए साल 2019 में सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया. उनका कहना है कि जिस पार्टी से वह आती हैं, उस दल का 'अंत्योदय' का संकल्प ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने बताया कि कैसे राजनीति में आने के बाद उन्हें 200 से ज्यादा गांवों में जाने का अवसर मिला और इस तरह से चीजें उनके पक्ष में एक के बाद एक होती गईं. इसके बाद साल 2022 में बीजेपी ने उन्हें जामनगर नॉर्थ से आधिकारिक रूप से चुनाव लड़ाने का फैसला किया और इस तरह से उनकी सियासी पारी का आगाज हुआ. उनका मानना है कि सिस्टम का हिस्सा बनकर ही देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है.
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फुल टाइम जॉब है पॉलिटिक्स, जनता मांगती है जवाब: एक सवाल के जवाब में रिवाबा जडेजा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कार्य ही सर्वोपरि है और राजनीति जैसा क्षेत्र तो फुल टाइम जॉब जैसा है, जहां पहले अपने काम का हिसाब खुद को रखना होता है, फिर पार्टी को बताना होता है और आखिर में जनता पूछती है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया. इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों को लेकर जडेजा ने कहा कि हम महिलाएं बहुआयामी होती हैं और हमें संतुलन बनाना भी आता है. इस दौरान एक पूर्णकालिक राजनेता के रूप में परिवार से ऊपर काम को तवज्जो देनी होती है, जिससे परिवार को समझौता करना पड़ता है. लेकिन उन्हें परिवार का हमेशा एक मजबूत स्तंभ के रूप में सहयोग मिला है. कई बार उनकी 9 साल की बेटी शिकायतें करती है, जिसे वह समय देने का प्रयास करती हैं.
हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचना जरूरी: शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी भूमिका को लेकर मंत्री जडेजा ने कहा कि यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय है, जिसे सामाजिक एकरूपता के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए. इसके बाद नतीजों की कल्पना नहीं की जा सकती. उन्होंने को-एजुकेशन सिस्टम के जरिए जेंडर इक्वालिटी के मसले पर कहा कि शिक्षा मिलना जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में हो. शिक्षा तक देश के सभी बच्चे पहुंचें, यह सिस्टम की नैतिक जिम्मेदारी है. इसलिए अगर देश में एक भी बच्चा शिक्षा से अछूता है, तो फिर सिस्टम को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है.
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जेन-जी आंदोलन पर कही यह बात: देश की युवा पीढ़ी के आंदोलनों को लेकर उन्होंने कहा कि "पीढ़ी-दर-पीढ़ी आकांक्षाएं बदलती हैं. मैं मिलेनियल रही, तो हमारी आकांक्षाएं अलग थीं. इसी तरह से हर पीढ़ी की आकांक्षाएं पहले भी थीं और अब भी रहेंगी, इसलिए सिस्टम और सरकार का उत्तरदायी और जिम्मेदार होना पहले की तरह अब भी जरूरी है." उन्होंने कहा कि अगर सवालों को दबाया जाएगा, तो और ज्यादा सवाल खड़े होंगे, लिहाजा जरूरी है कि उन सवालों को एक सुधार के रूप में सिस्टम में शामिल किया जाए. जड़ेजा ने कहा कि पीएम मोदी ने भी कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही इसी तरीके को अपनाया है, जिसमें वह हर पीढ़ी से मुलाकात के दौरान उनसे जुड़े सवाल करते हैं. उनका कहना है कि कृष्ण आज होते, तो क्या सीख देते और युवाओं की ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, आज इस पर विचार करने की जरूरत है.
सोशल मीडिया पर जानें सच्चाई: उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर देखते या समझते हैं, उसकी सच्चाई से रूबरू होना बेहद जरूरी है. इस काम को एजुकेशन सिस्टम के जरिए किया जा सकता है. जहां तक इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक रोटियां सेंकने का सवाल है, तो उनके पास संवैधानिक दायरे में बात रखने का एक माध्यम था. संसद या विधानसभा के जरिए भी वे दल इस बात को रखकर बिल ला सकते थे, लेकिन उनका मानस ऐसा नहीं था, जबकि इससे युवा पीढ़ी को फायदा होता. इन राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि वे विकास के रास्ते पर युवाओं को लेकर जाना चाहते हैं या फिर भ्रमित करके उनकी राह भटकाना चाहते हैं. वे युवा पीढ़ी के मसले को हल करना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया पर प्रोपेगैंडा फैलाकर सियासी खेल रच रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा.
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