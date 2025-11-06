विश्व पटल पर गुजरात का डंका: अमूल बना दुनिया का नंबर वन सहकारी संगठन
अमूल भारतीय सहकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इफको को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन कोओपरेटिव संगठन बन गया है.
Published : November 6, 2025 at 6:46 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात कोओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) अमूल ने वैश्विक मंच पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) द्वारा जारी 'वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025' रिपोर्ट के अनुसार अमूल को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर दुनिया का नंबर-1 सहकारी संगठन घोषित किया गया है.
यह रैंकिंग कतर के दोहा में आयोजित प्रतिष्ठित ICA सीएम50 सम्मेलन में घोषित की गई, जहां अमूल को सर्वश्रेष्ठ सहकारी संगठन का सम्मान दिया गया. अमूल ने भारतीय सहकारी क्षेत्र की एक और दिग्गज कंपनी इफको को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.
ऐतिहासिक उपलब्धि: पशुपालकों का सम्मान
अमूल के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस उपलब्धि को न केवल अमूल, बल्कि गुजरात और देश के लाखों पशुपालकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का भी सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मान्यता भारतीय सहकारी क्षेत्र की मजबूती का प्रमाण है.
आईसीए रैंकिंग में अमूल रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जैसे सभी महत्वपूर्ण मानदंडों पर टॉप पर रहा है. यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा दुनिया भर की 300 टॉप सहकारी समितियों की जीडीपी-आधारित निगरानी के बाद तैयार की गई है. इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन को दिया गया है, जिससे सहकारी क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है.
36 लाख किसान और 90 हजार करोड़ का कारोबार
आज गुजरात के 36 लाख से ज्यादा किसान और दुग्ध उत्पादक अमूल से जुड़े हैं. इस विशाल नेटवर्क के जरिए अमूल का वर्तमान में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार है. अमूल के प्रोडक्ट्स के लगभग 38 प्रतिशत ग्राहक छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमूल न केवल महानगरों का, बल्कि पूरे देश का एक ब्रांड बन गया है.
उन्होंने आशा व्यक्त की कि दुनिया की नंबर-1 सहकारी संस्था बनने के बाद अमूल समाज और पशुपालन के हित में बेहतर काम करके नए लक्ष्य हासिल करेगा.
अमूल का गौरवशाली इतिहास
अगर अमूल के इतिहास पर नजर डालें तो गुजरात के विभिन्न जिलों में वर्ष 1946 से 1974 के बीच डेयरी सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई. दुग्ध उत्पादकों को व्यापारियों के शोषण से मुक्त कराने के लिए गुजरात के छह जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों और डॉ वर्गीस कुरियन ने GCMMF(अमूल) की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य दूध के वितरण और मार्केटिंग के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना था.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' के समापन से पहले ही अमूल की वैश्विक रैंकिंग, भारत के सहकारी मॉडल की स्थायी शक्ति की पुष्टि करती है. इस उपलब्धि ने वैश्विक स्तर पर भारत के सहकारी क्षेत्र की मजबूती का संकेत दिया है.
