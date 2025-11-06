ETV Bharat / bharat

विश्व पटल पर गुजरात का डंका: अमूल बना दुनिया का नंबर वन सहकारी संगठन

अहमदाबाद: गुजरात कोओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) अमूल ने वैश्विक मंच पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) द्वारा जारी 'वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025' रिपोर्ट के अनुसार अमूल को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर दुनिया का नंबर-1 सहकारी संगठन घोषित किया गया है.

यह रैंकिंग कतर के दोहा में आयोजित प्रतिष्ठित ICA सीएम50 सम्मेलन में घोषित की गई, जहां अमूल को सर्वश्रेष्ठ सहकारी संगठन का सम्मान दिया गया. अमूल ने भारतीय सहकारी क्षेत्र की एक और दिग्गज कंपनी इफको को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.

ऐतिहासिक उपलब्धि: पशुपालकों का सम्मान

अमूल के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस उपलब्धि को न केवल अमूल, बल्कि गुजरात और देश के लाखों पशुपालकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का भी सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मान्यता भारतीय सहकारी क्षेत्र की मजबूती का प्रमाण है.

आईसीए रैंकिंग में अमूल रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जैसे सभी महत्वपूर्ण मानदंडों पर टॉप पर रहा है. यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा दुनिया भर की 300 टॉप सहकारी समितियों की जीडीपी-आधारित निगरानी के बाद तैयार की गई है. इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन को दिया गया है, जिससे सहकारी क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है.

36 लाख किसान और 90 हजार करोड़ का कारोबार

आज गुजरात के 36 लाख से ज्यादा किसान और दुग्ध उत्पादक अमूल से जुड़े हैं. इस विशाल नेटवर्क के जरिए अमूल का वर्तमान में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार है. अमूल के प्रोडक्ट्स के लगभग 38 प्रतिशत ग्राहक छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमूल न केवल महानगरों का, बल्कि पूरे देश का एक ब्रांड बन गया है.