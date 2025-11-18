ETV Bharat / bharat

100 घंटे के अंदर सभी राष्ट्रविरोधी तत्वों की जांच हो: गुजरात DGP

अहमदाबाद: दिल्ली में हुए बम विस्फोट और गुजरात से तीन आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. घटना के बाद राज्य भर में कई संदिग्ध जगहों पर की तलाशी ली गई. साथ ही इससे जुड़े मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया. राज्य में 30 सालों में इससे जुड़े रहे संदिग्धों का डोजियर तैयार करने के सख्त आदेश दिए गए. इस पूरी प्रक्रिया को 100 घंटों में पूरा करने के लिए कहा गया है.

अब राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने सभी थानों को पिछले 30 वर्षों में गुजरात में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में पकड़े गए आरोपियों की जाँच करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने पुलिस को यह पूरी प्रक्रिया 100 घंटों के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया है.

राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि 8 नवंबर को गुजरात एटीएस ने तीन राष्ट्रविरोधी तत्वों को हिरासत में लिया गया था. उनके पास से हथियार और गोला-बारूद जब्त किये गए. अगले दिन फरीदाबाद में राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उसी दिन दिल्ली में बम विस्फोट हुआ.