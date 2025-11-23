ETV Bharat / bharat

परमार परिवार की गुजारिश और बदल गई मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यक्रम की जगह, जानें पूरा मामला

जामनगर के परमार में एक परिवार की बेटी संजना परमार की शादी 23 नवंबर 2025 को सिटी टाउन हॉल में तय हुई थी.

अहमदाबाद: हाल ही में हुए एक डेवलपमेंट ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इंसानियत भरे नजरिए को दिखाया. दरअसल, मुख्यमंत्री ने बहुत सेंसिटिविटी से जवाब देते हुए जामनगर के एक परिवार की रिक्वेस्ट को तुरंत मान लिया और अपने पहले से तय प्रोग्राम की जगह बदल दी. इस फैसले से यह पक्का हो गया कि रिक्वेस्ट करने वाले शख्स की बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के पूरे सम्मान के साथ और आराम हो सकेगी.

इस पर दुल्हन के चाचा बृजेश परमार ने कहा कि शादी के मौसम में नई जगह तय करना, मेहमानों को बताना और सब कुछ नए सिरे से अरेंज करना मुश्किल था—लेकिन मुख्यमंत्री के एक दिलासा देने वाले कॉल के बाद हम चैन की नींद सो सके.

क्या है पूरा मामला?
जामनगर के परमार में एक परिवार की बेटी संजना परमार की शादी 23 नवंबर 2025 को सिटी टाउन हॉल में तय हुई थी. यह परिवार के लिए एक शुभ और खुशी का मौका था, जिसमें सभी रस्में और तैयारियां लगभग पूरी होने वाली थीं.

gujarat
परमार परिवार में शादी की तैयारियां (ETV Bharat)

हालांकि, जल्द ही जानकारी सामने आई कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 24 नवंबर 2025 को जामनगर आने वाले थे. उनका पब्लिक प्रोग्राम जामनगर टाउन हॉल में होना था. क्योंकि मुख्यमंत्री का इवेंट शादी के ठीक अगले दिन के लिए प्लान किया गया था, इसलिए आस-पास के इलाकों में पहले से ही बड़े सिक्योरिटी इंतजाम और पुलिस की तैनाती शुरू कर दी गई थी.

बढ़े हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए शादी के समारोहों में रुकावट आने की संभावना थी. इस स्थिति से परमार परिवार की चिंता बढ़ गई, उन्हें डर था कि उनके लंबे समय से प्लान किए गए जश्न में अचानक मुश्किल आ सकती है.

gujarat
परमार परिवार में शादी की तैयारियां (ETV Bharat)

परिवार ने मुख्यमंत्री को अपनी चिंता बताने की कोशिश की. बाद में यह मामला मुख्यमंत्री ऑफिस के ध्यान में लाया गया. स्थिति से अवगत होने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिया, “हमारे प्रोग्राम की जगह बदल दें. बेटी के परिवार की चिंता हमारी चिंता है.” इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रोग्राम की जगह बदल दी गई.

'बिल्कुल चिंता मत करो'
घटनाओं के बारे में बताते हुए संजना परमार के चाचा बृजेश परमार ने कहा, “जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री को हमारे पारिवारिक समारोह के बारे में पता चला, उन्होंने खुद हमसे बात की और भरोसा दिलाया. मुख्यमंत्री ने कहा, "बिल्कुल चिंता मत करो. टाउन हॉल में तय शादी के अनुसार काम करो. हम अपने कार्यक्रम की जगह बदल देंगे.’ मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और तुरंत जवाब ने हमारी चिंताओं को काफी हद तक कम कर दिया.”

मुख्यमंत्री का शुक्रिया
मुख्यमंत्री का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए बृजेश परमार ने कहा, “शादियों के पीक सीजन में कम समय में दूसरी जगह ढूंढना, मेहमानों को बताना और नए इंतजाम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता. हालांकि, मुख्यमंत्री के अपने कार्यक्रम की जगह बदलने के सोच-समझकर लिए गए फैसले ने यह पक्का किया कि हमारा पारिवारिक समारोह शांति और खुशी से हो सके. खुद मुख्यमंत्री का भरोसा दिलाने वाला फोन आने के बाद, हम आखिरकार उस रात चैन से सो पाए.”

यह डेवलपमेंट दिखाता है कि मुख्यमंत्री न सिर्फ एक काबिल और पक्के इरादे वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बल्कि गहरे इंसानी मूल्यों वाले नेता भी हैं. नागरिकों की छोटी-छोटी चिंताओं के प्रति भी उनकी लगातार सेंसिटिविटी, गवर्नेंस के प्रति उनके दयालु और लोगों को ध्यान में रखने वाले नजरिए को दिखाती है.

