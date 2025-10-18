'बिहार-गुजरात के बीच उद्योग, शिक्षा और कृषि में अपार संभावनाएं' CM भूपेंद्र पटेल ने की बिहार की जमकर तारीफ
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वजीरगंज में आशीर्वाद सभा में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने NDA सरकार में बिहार के विकास की सराहना की.
Published : October 18, 2025 at 5:50 PM IST
गया: बिहार विधानसभा 2025 को लेकर नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल बिहार पहुंचे. शनिवार को गया जिले के वजीरगंज में भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए आशीर्वाद सभा को संबोधित किया. वीरेंद्र सिंह वजीरगंज विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया. भुपेंद्र पटेल ने बिहार सरकार के विकास कार्यों की सराहना की. मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को जिताकर एनडीए की सरकार को फिर से बनाने की अपील की.
'बिहार की धरती अलौकिक': भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि हर कोई उगते सूर्य की पूजा करता है लेकिन बिहार के लोग डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं. यही वजह है कि बिहार को अलौकिक धरती कहा जाता है. उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों, खासकर सड़क और हाईवे के जाल बिछाने की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि पहले की सड़क और आज की सड़क में जमीन-आसमान का अंतर है. बिहार तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है.
बिहार-गुजरात के बीच सहयोग: भुपेंद्र पटेल ने बिहार-गुजरात के बीच उद्योग, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर जोर दिया. उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से राजनीति का नया इतिहास लिखे जो आज देशभर में एक आंदोलन बन चुका है.
"केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर बिहार को विकास के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ाया है. बिहार में एनडीए की नीतियां किसानों, नौजवानों, गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित हैं."- भूपेंद्र पटेल, सीएम, गुजरात
भुपेंद्र पटेल का जोरदार स्वागत: गया में भुपेंद्र पटेल का जोरदार स्वागत किया गया. भाजपा, जेडीयू समेत एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. वजीरगंज से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधानसभा क्षेत्र उनके लिए परिवार की तरह है. उनका लक्ष्य समग्र विकास करना है.
"वजीरगंज की जनता मेरे लिए परिवार के समान है. मैं सेवा के लिए राजनीति में हूं. मेरा लक्ष्य युवाओं को रोजगार और क्षेत्र का समग्र विकास करना है." - वीरेंद्र सिंह, बीजेपी प्रत्याशी, वजीरगंज
बिहार में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा: बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न राज्यों के भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्रियों का आगमन जारी है. शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गया पहुंचे थे. गया नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रेम कुमार के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए थे. शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वजीरगंज में आशीर्वाद सभा को संबोधित किया.
महापर्व में भागीदारी की अपील: भूपेंद्र पटेल ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और एनडीए को वोट देकर फिर से सरकार बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बड़े-बड़े विकास कार्य हुए हैं. एनडीए की सरकार ने बिहार को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है.
वजीरगंज विधानसभा सीट: वजीरगंज सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई. यह सामान्य श्रेणी की सीट है, जहां हिंदू आबादी करीब 93% है और अनुसूचित जाति (एससी) वोटर लगभग 34% हैं. कुल 150 से अधिक गांव इस क्षेत्र में आते हैं. अब तक यहां तीन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. 2010 और 2020 में भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि 2015 में कांग्रेस विजयी रही. 2020 चुनाव में यहां से भाजपा के वीरेंद्र सिंह विजयी हुए थे. इन्होंने करीब 70 हजार वोट हासिल किए थे.
दूसरे नंबर पर कांग्रेस के शशि शेखर सिंह थे जिन्हें 48, 283 वोट मिले थे. जीत का मार्जिन 22, 430 वोट था. महागठबंधन (राजद-कांग्रेस-वाम दल) की ओर से अभी स्पष्ट उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है.
