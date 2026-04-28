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गुजरात निकाय चुनाव रिजल्ट: AAP का अब तक 380 सीटों पर जीत का दावा, BJP के बाद बनी नंबर-2 की पार्टी

गुजरात निकाय चुनाव: AAP का 380 सीटों पर जीत का दावा ( ETV Bharat )