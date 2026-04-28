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गुजरात निकाय चुनाव रिजल्ट: AAP का अब तक 380 सीटों पर जीत का दावा, BJP के बाद बनी नंबर-2 की पार्टी

आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया.

गुजरात निकाय चुनाव: AAP का 380 सीटों पर जीत का दावा
गुजरात निकाय चुनाव: AAP का 380 सीटों पर जीत का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 28, 2026 at 4:52 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में AAP ने बड़ी सफलता हासिल की. उन्होंने कहा कि भारी दमन और चुनौतियों के बावजूद पार्टी ने अब तक 380 सीटों पर जीत दर्ज की है और कई क्षेत्रों में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया. उन्होंने कहा कि AAP के उम्मीदवारों और नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों को लगाया गया. 250 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई, कई को जेल भेजा गया और कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं. गोपाल राय ने बताया कि इन परिस्थितियों के बावजूद आप के 5000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे रहे.

गुजरात निकाय चुनाव: AAP का 380 सीटों पर जीत का दावा (ETV Bharat)

380 सीटों पर जीत का दावा

AAP नेता गोपाल राय ने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां अब तक 380 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ जिला पंचायत और तालुका पंचायत क्षेत्रों में पार्टी को बहुमत मिला है. उन्होंने कहा कि AAP ने कुल 5222 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसी आधार पर यह आंकड़े सामने आए हैं.

कांग्रेस तीसरे स्थान पर

गोपाल राय ने ये भी बताया कि इन चुनावों में कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई है और उसे अब तक 331 सीटें मिली हैं. उन्होंने दावा किया कि कई इलाकों में AAP ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी की जगह ले ली है. आप ने अपनी पिछली चुनावी प्रदर्शन की तुलना करते हुए कहा कि पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को केवल 69 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार अब तक 380 सीटें जीतकर बड़ा उछाल दर्ज किया गया है.

गोपाल राय ने उम्मीद जताई कि अंतिम नतीजों में आम आदमी पार्टी 400 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राय ने इसे “लोकतंत्र और जनता की जीत” बताया. उन्होंने कहा कि दमन के बावजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और गुजरात की जनता ने AAP को मजबूत विकल्प के रूप में स्वीकार किया है.

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